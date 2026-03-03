Al Hadath: иракские радикалы атаковали отель в Эрбиле, где располагались военные США

Фото: depositphotos/zabelin

Действующие в Ираке проиранские военизированные группировки взяли на себя ответственность за атаку на отель в городе Эрбил (автономный регион Иракский Курдистан). Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Радикальные группы утверждают, что использовали беспилотные летательные аппараты для удара по гостинице, в которой, предположительно, размещались американские военнослужащие.

На данный момент официальные данные о возможных разрушениях или пострадавших в результате инцидента отсутствуют.

Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ на это Исламская Республика начала наносить удары по еврейскому государству и базам США, расположенным в странах Персидского залива.

СМИ сообщали о нескольких взрывах в районе аэропорта столицы Ирака Багдада. Атаке подверглась военная база, которая находится рядом с воздушной гаванью. Она используется силами международного альянса во главе с США для атак на Иран.