Устный экзамен по истории для 9-х классов появится в РФ с 2027/2028 учебного года

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Школьники 9-х классов будут сдавать устный экзамен по истории перед основным государственным экзаменом. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению.

По его словам, нововведение вступит в силу с 2027/2028 учебного года.

"В ЕГЭ введено историческое сочинение, и мы дополняем общую проверку и изложение материала в 9-м классе в устном экзамене. <…> Есть план подготовки учителей, школьников для устного экзамена по истории", – приводит слова Кравцова ТАСС.

Министр также отметил, что устный экзамен будет проводиться в форме допуска к ГИА в январе – апреле. Кроме того, добавил он, в России уже завершена работа по единому государственному учебнику истории.

"Я хочу еще раз поблагодарить авторов и всех, кто участвовал в этой важной работе. Уверен, что качество образования будет улучшаться, а интерес к истории будет возрастать", – заключил Кравцов.

Ранее стало известно, что история станет превалирующим предметом на ЕГЭ для гуманитарных вузов России в 2027 году. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев пояснил, что выпускник 9-го класса должен знать о том, что его ждет на экзамене через два года. Поэтому 2026 год стал переходным.

Основной период сдачи ЕГЭ начнется 1 июня. В этот день ученики сдадут экзамены по истории, литературе и химии. Затем, 4 июня, состоится ЕГЭ по русскому языку, а 8-го числа – по математике базового и профильного уровней.

В Минцифры рассказали, что 11-классники из 20 регионов России смогли выбрать предметы для сдачи при помощи портала "Госуслуги". Всего через сервис направили 71 тысячу заявлений.