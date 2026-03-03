Соцфонд перечислил в Эстонию и Латвию российские пенсии за первый квартал

Фото: depositphotos/yulan

Социальный фонд перечислил в Эстонию и Латвию российские пенсии за первый квартал 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба организации.

"Средства направлены компетентным ведомствам за рубежом для дальнейшего зачисления на счета пенсионеров. В марте СФР также планирует перевод российских пенсий за первый квартал получателям в Литве и Болгарии", – уточнили представители фонда.

Литва также профинансировала выплату пенсий получателям в России, а финансирование пенсий от Эстонии ожидается в ближайшее время.

Соцфонд переводит выплаты получателям за рубежом раз в квартал. Зачисление происходит через иностранное пенсионное ведомство на личный счет в банке.

При этом в прошлом году Израиль, Литва и Болгария ограничили прием российских пенсий. Как отмечали в СФ, именно санкционные ограничения создают препятствия для переводов получателям за границу. При этом Россия в полной мере выполняет свои обязательства перед получателями выплат за рубежом.