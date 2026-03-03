Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 11:40

Общество

Соцфонд перечислил в Эстонию и Латвию российские пенсии за первый квартал

Фото: depositphotos/yulan

Социальный фонд перечислил в Эстонию и Латвию российские пенсии за первый квартал 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба организации.

"Средства направлены компетентным ведомствам за рубежом для дальнейшего зачисления на счета пенсионеров. В марте СФР также планирует перевод российских пенсий за первый квартал получателям в Литве и Болгарии", – уточнили представители фонда.

Литва также профинансировала выплату пенсий получателям в России, а финансирование пенсий от Эстонии ожидается в ближайшее время.

Соцфонд переводит выплаты получателям за рубежом раз в квартал. Зачисление происходит через иностранное пенсионное ведомство на личный счет в банке.

При этом в прошлом году Израиль, Литва и Болгария ограничили прием российских пенсий. Как отмечали в СФ, именно санкционные ограничения создают препятствия для переводов получателям за границу. При этом Россия в полной мере выполняет свои обязательства перед получателями выплат за рубежом.

Читайте также


общество

Главное

Почему у россиян снизился уровень цифровой грамотности?

Снижение связано с демографической динамикой

Еще один ключевой фактор – активное развитие технологий, в том числе ИИ

Читать
закрыть

Как изменятся продукты и цены после введения новых ГОСТов?

Потребитель сможет доверять тому, что лежит на полке

Увеличение стоимости товаров, изготовленных по ГОСТу, будет в пределах уровня инфляции

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика