Врач Харина: привычка слушать музыку через один наушник ведет к тугоухости

Фото: 123RF.com/zinkevych

Частое посещение шумных мероприятий, неправильное использование наушников и привычка не долечивать насморк ведут к снижению слуха. Об этом Москве 24 рассказала врач-оториноларинголог Дарья Харина.

3 марта отмечается Всемирный день слуха. Эксперт напомнила, что негативное влияние на способность четко улавливать звуки, прежде всего, оказывает шумовое повреждение.

"При громком звуке мышцы натягивают барабанную перепонку, чтобы снизить ее колебания. Но постепенно их силы истощаются, и тогда начинает происходить необратимое повреждение нежных волосковых клеток, играющих ключевую роль в восприятии звуковых сигналов", – пояснила врач.

Поэтому привычка дольше часа громко слушать музыку в наушниках (свыше 60% от максимальных возможностей, которые дает устройство) очень вредна. Особенно опасно их использование в шумных пространствах – например, метро. В этом случае приходится включать звук на максимум, отметила лор.





Дарья Харина врач-отоларинголог Тем, кто любит ходить на концерты, советую выбирать места подальше от колонок. А после посещения шумных мероприятий – фестивалей, киносеансов и так далее – устраивать день тишины, чтобы волосковые клетки, которые не погибли, смогли восстановиться.

Еще врач посоветовала избавляться от привычки постоянно слушать музыку через один наушник.

"Замечаю, что особенно часто так делают подростки: они общаются с окружающими, а фоном у них продолжают играть мелодии. В итоге происходит постоянная стимуляция слухового нерва, что часто заканчивается развитием односторонней сенсоневральной тугоухости. При этом пациент может очень долго не понимать, что есть проблема, так как один орган продолжает слышать нормально", – подчеркнула Харина.

Кроме того, привычка постоянно носить внутриканальный наушник мешает естественной вентиляции слухового прохода. Это способствует размножению в нем грибков и бактерий и опасно возможными воспалениями.

"И, конечно, очень важно пролечивать любые лор-заболевания. Нос и ухо взаимосвязаны: при длительно текущем насморке, гайморитах, образовании полипов или хронических воспалительных процессах в полости носа и носоглотки страдает слуховая труба. Это может спровоцировать хронические изменения и привести к снижению слуха", – предупредила врач.

Ранее отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, что одной из причин появления шума в ушах является патология внутреннего уха. Также такое может происходить, например, из-за скопившейся серной пробки или застрявшей вате.