Премьера спектакля "Гамлет" с Юрой Борисовым в МХТ имени Чехова пройдет в мае

Фото: ТАСС/AP/Scott A Garfitt

Премьера спектакля "Гамлет" в МХТ имени А. П. Чехова, где главную роль сыграет актер Юра Борисов, состоится в мае. Об этом в беседе с РИА Новости на премии "Новое радио Awards" сообщил художественный руководитель – директор театра Константин Хабенский.

Другими подробностями Хабенский не поделился.

В сентябре стало известно, что Юра Борисов сыграет Гамлета в новой постановке МХТ имени А. П. Чехова. Среди других премьер театра в новом сезоне – "Кабала святош", "Живой труп", "Идиоты", "Школа для дураков" и "Похороните меня за плинтусом".