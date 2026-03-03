03 марта, 18:58Культура
Премьера спектакля "Гамлет" с Юрой Борисовым в МХТ имени Чехова пройдет в мае
Фото: ТАСС/AP/Scott A Garfitt
Премьера спектакля "Гамлет" в МХТ имени А. П. Чехова, где главную роль сыграет актер Юра Борисов, состоится в мае. Об этом в беседе с РИА Новости на премии "Новое радио Awards" сообщил художественный руководитель – директор театра Константин Хабенский.
Другими подробностями Хабенский не поделился.
В сентябре стало известно, что Юра Борисов сыграет Гамлета в новой постановке МХТ имени А. П. Чехова. Среди других премьер театра в новом сезоне – "Кабала святош", "Живой труп", "Идиоты", "Школа для дураков" и "Похороните меня за плинтусом".