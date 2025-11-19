Кинокритик Шпагин: Анна Пересильд получила статус актрисы года за два фильма

Россияне выбрали лучших актеров года – результаты опубликовал аналитический центр ВЦИОМ. Среди фаворитов оказались Сергей Безруков, Анна Пересильд и Светлана Ходченкова. Кого еще отметили зрители, расскажет Москва 24.

Актриса года

Фото: кадр из фильма "Яга на нашу голову"; режиссер – Александр Войтинский; производство – "Студия +1"

Светлана Ходченкова, Мария Аронова и Анна Пересильд стали лучшими актрисами 2025 года по мнению зрителей. Соответствующий опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения 31 октября. Примечательно, что два года назад лучшей актрисой по результатам исследования была признана мать восходящей звезды, Юлия Пересильд.

42-летняя Светлана Ходченкова регулярно появляется на экране. Например, на прошлой неделе в прокат вышла комедия Александра Войтинского "Яга на нашу голову", главную роль в которой сыграла Светлана. На светской премьере ленты в конце октября актриса призналась, что перевоплотиться в Бабу Ягу было ее давней мечтой.





Светлана Ходченкова актриса, заслуженная артистка РФ Отдельное спасибо я хочу сказать вам, наш уважаемый режиссер. Я хочу сказать огромное спасибо, что поверили, доверили, вы просто исполнили мою детскую мечту, спасибо!

В этом году актриса примерила на себя разные амплуа: в феврале вышла историческая драма "Пророк. История Александра Пушкина", в которой Ходченкова тоже сыграла одну из ролей. В целом, по открытым данным, она задействована минимум в семи проектах, которые находятся на разной стадии готовности и планируются к выходу в ближайшие несколько лет.

Фото: кадр из сериала "Олдскул"; режиссеры – Александр Жигалкин, Евгений Шелякин; производство – Start Studio

Ее коллега, 53-летняя народная артистка РФ Мария Аронова в этом году запомнилась главной ролью в комедийном сериале "Олдскул". Актриса воплотила на экране образ строгой учительницы советской закалки, которая пытается привить любовь к математике современным детям, избалованным гаджетами.

В свою очередь, в конце октября состоялась премьера нового фильма с 16-летней Анной Пересильд. Дочь заслуженной артистки РФ снялась в главной роли в мюзикле "Алиса в Стране чудес". В ленте также приняли участие Милош Бикович, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов, Кристина Бабушкина и Паулина Андреева, однако картина получила неоднозначные оценки как от критиков, так и от зрителей. Кто-то высказывал недовольство тем, что в сказочный сюжет добавили реалии современных школьников, другие критиковали игру главной героини, посчитав ее слишком безэмоциональной. Однако нашлись и те, кому понравились и фильм, и актеры.

Фото: кадр из фильма "Алиса в Стране чудес"; режиссер – Юрий Хмельницкий; производство – "Централ Партнершип"

Кинокритик Александр Шпагин отметил, что статус актрисы года Пересильд принесли фактически только две роли – в "Алисе в Стране чудес" и в "Слове пацана. Кровь на асфальте", сообщает News.ru.

"Эти картины смотрела или, по крайней мере, обсуждала вся страна, они у всех на слуху, поэтому благодаря участию в этих проектах Анну признали лучшей актрисой. На деле сопоставлять ее с такими актрисами, как Светлана Ходченкова и Мария Аронова, конечно, смешно. Они выдающиеся артистки. Пока Анна мало чем о себе заявила. Учитывая, что девочке 16 лет, происходящее кажется еще более карикатурным", – заявил Шпагин.

По данным опроса ВЦИОМ, в десятку лучших также вошли Елизавета Боярская, Екатерина Климова, Екатерина Гусева, Марина Александрова, Настасья Самбурская и Анна Ковальчук.

Актер года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Актером года зрители назвали 52-летнего народного артиста РФ Сергея Безрукова. В конце сентября в РФ состоялась премьера военного триллера "Август" с ним в главной роли. Компанию в кадре и на съемочной площадке актеру составили не менее известные коллеги Александр Устюгов, Даниил Воробьев, Роман Мадянов, которого не стало за год до премьеры, Роман Васильев, Павел Табаков и Никита Кологривый. По данным СМИ, фильм вошел в пятерку самых кассовых картин этого года в России, собрав в прокате более 1,3 миллиарда рублей.

В тройку лучших актеров попал и 48-летний Сергей Бурунов, который в 2025 году запомнился ролью Гусеницы в "Алисе в Стране чудес". После премьеры в Сети появились мемы с полетом Гусеницы и мнения, что кадры с участием Бурунова – одни из самых интересных, захватывающих и смешных в картине.

Топ-3 замыкает 32-летний Юра Борисов, который сыграл главную роль в драме "Пророк. История Александра Пушкина". На сайте ВЦИОМ актера назвали "прорывом года" и также связали его успех с громким голливудским дебютом в фильме Шона Бейкера "Анора" и номинацией на "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в этой картине. Кроме того, летом стало известно, что Борисов снимется в фильме итальянского режиссера Луки Гуаданьино "Искусственный", где сыграет сооснователя компании OpenAI Илью Суцкевера.



36-летняя звезда "Полицейского с Рублевки" Александр Петров разделил третье место с Борисовым. Одной из самых заметных работ в этом году стала нетипичная для Петрова роль бездомного по прозвищу Компот в сериале "Камбэк". Он получил высокий рейтинг от пользователей на плаформе "Кинопоиск" – 8,2 и попал в список 250 лучших сериалов по версии сайта.

По результатам опроса, в десятке лучших также оказались Никита Михалков, Владимир Машков, Константин Хабенский, Иван Янковский, Никита Кологривый, Данила Козловский и Евгений Миронов.