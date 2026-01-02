МВД перечислило фразы мошенников, выманивающих код от "Госуслуг"

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Мошенники для выманивания кода авторизации от портала "Госуслуги" выдают себя за работников служб доставки, маркетплейсов, различных служб и организаций. В МВД России перечислили некоторые фразы аферистов при подобных мошенничествах, знание которых позволит гражданам распознать обман, пишет ТАСС.

К примеру, наиболее часто используемая злоумышленниками фраза от лица маркетплейсов и служб доставки является: "Вам доставка/посылка, нужно подтвердить вашу личность, чтобы мы могли передать ее курьеру".

Притворяясь сотрудниками медорганизаций, мошенники просят якобы подтвердить запись на прием, требуя сказать им код из СМС. От лица коммунальных служб аферисты зачастую используют схему со сменой домофона: "Мы меняем в вашем подъезде домофон, сколько вам нужно ключей? Отлично, теперь, чтобы привязать ключи к номеру телефона, продиктуйте код".

Мошенники могут также притворяться работниками Почты России. В таком случае они сообщают о заказном письме на ваше имя, а затем просят авторизоваться в их "чат-боте", чтобы они якобы направили вам трек-номер.

Аферистов, представляющихся образовательными организациями, можно выявить по фразе: "Вы не прошли аттестацию, и будете не допущены к экзамену, но можно пройти тест на нашем сайте".

Кроме того, злоумышленники зачастую говорят своим жертвам, что являются представителями "службы безопасности банка, правоохранительных органов, прокуратуры".

В МВД посоветовали немедленно прекратить общение, если была произнесена какая-либо из перечисленных фраз. В ведомстве напомнили, что ни одна из таких организаций не запрашивает коды из СМС. В МВД также обратили внимание, что зачастую злоумышленники разговаривают с "характерным южным акцентом".

Ранее сообщалось, что мошенники начали выманивать деньги под предлогом возврата оплаты за билеты, купленные для свидания. Злоумышленники ищут потенциальных жертв на сайтах знакомств, после чего от лица девушки предлагают перевести общение в мессенджер.

Кроме того, телефонные мошенники в разговоре начали представляться опасными преступниками. Таким образом у 78-летней москвички было похищено свыше 20 миллионов рублей.