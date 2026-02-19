Канцлер ФРГ Мерц исключил нормализацию отношений с Путиным

Фото: AP Photo/Omar Havana

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о невозможности нормализации диалога с Владимиром Путиным. Его слова передает издание Rheinpfalz.

"Я считаю это практически невозможным", – отметил он.

Кроме того, Мерц исключил возможность возобновления поставок газа России из-за украинского конфликта.

Ранее Мерц назвал Россию европейской страной и выразил надежду на достижение баланса в отношениях между Евросоюзом и Москвой. Последнее, по его словам, является одной из ключевых задач на сегодняшний день. В числе других канцлер указал возвращение мира и свободы в Европу.

В свою очередь, Путин подчеркивал, что Россия не собиралась и не собирается воевать с европейскими странами. Тем не менее если Европа начнет боевые действия, то Москва будет готова "прямо сейчас".

Глава государства также отмечал, что Россия готова зафиксировать положение о том, что не намерена нападать на европейские государства. При этом российская сторона открыта для обсуждения вопросов общеевропейской и стратегической безопасности.

