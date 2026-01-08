Мерц признал, что размещение западных сил на Украине потребует согласия РФ

Фото: AP Photo/Markus Schreiber

Развертывание многонациональных сил в рамках гарантий безопасности для Украины невозможно без согласия России, признал канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

"Сначала перемирие, затем гарантии безопасности для Украины, затем долгосрочное соглашение с Россией. И все это невозможно без согласия России, а от него, по-видимому, мы еще довольно далеки", – цитирует его ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что декларация так называемой "коалиции желающих" и Украины по гарантиям безопасности далека от мирного урегулирования. По словам Захаровой, документ нацелен на милитаризацию.

В частности, в рамках декларации, на Украине планируется развернуть многонациональные силы, чтобы посодействовать восстановлению Вооруженных сил Украины после прекращения боев.

В МИД РФ подчеркнули, что подобные действия будут рассматриваться как интервенция, которая несет угрозу безопасности. Таким образом, воинские подразделения и военные объекты Запада будут считаться законными целями для России.

