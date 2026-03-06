Врач Арзамасцев: прием клонов "Оземпика" с маркетплейсов может закончиться тахикардией

БАД с названием, мимикрировавшим под препарат для похудения "Оземпик", нашли в продаже на российских маркетплейсах. Чем грозит прием подобных добавок, разбиралась Москва 24.

Турбопохудение?

Товар "Турбо Оземпик", позиционируемый как биодобавка для быстрого похудения, появился на маркетплейсах. Продукт продается под брендом, фонетически и графически схожим с препаратом "Оземпик" (семаглутид) от компании Novo Nordisk, который официально не поставляется в Россию.

По словам пользователей, 60 капсул препарата стоят от 500 рублей. В карточке товара некоторые продавцы утверждают, что продукт прошел клинические испытания, имеет документы качества и запатентован на территории РФ.

Покупатели при этом обратили внимание, что состав капсул не имеет ничего общего с оригинальным препаратом: в нем соли бета-гидроксибутирата, экстракты померанца и гуараны, кофеин и другие компоненты. Действующего вещества семаглутида в добавке нет.

Ранее врач-эндокринолог Антон Поляков в беседе с Москвой 24 раскритиковал применение препаратов типа "Оземпик" для похудения без медицинских показаний, предупредив о серьезных долгосрочных последствиях. По словам специалиста, такие лекарства грубо вмешиваются в гормональную систему, что при отмене может спровоцировать сбои. Кроме того, они тормозят моторику ЖКТ, задерживая еду в желудке в 2–3 раза дольше нормы. Это ведет к нарушению пищеварения, застою желчи и риску развития желчнокаменной болезни.

Нерабочие компоненты?

БАДы часто обладают достаточно выраженным эффектом, который может быть не только положительным, но и отрицательным, в разговоре с Москвой 24 поделилась эндокринолог, доктор медицинских наук Инна Мисникова.

"Особенно опасно, когда такие препараты называются так же или очень похоже на известные лекарства – это вводит в заблуждение. Человеку кажется, что он принимает популярное средство, а на деле состав может не иметь с ним ничего общего", – рассказала она.

Например, в данном случае препараты группы семаглутида, к которым относится "Оземпик", назначаются врачом строго по показаниям. А БАД, в составе которого указаны соли бета-гидроксибутирата, экстракты и кофеин, не имеют к этому лекарству никакого отношения, пояснила врач.





Инна Мисникова эндокринолог, доктор медицинских наук Это вопрос к производителю: зачем давать такое название, незначительно меняя его? Это некорректно, и многим нужно быть настороже, не рисковать здоровьем и не употреблять непроверенные средства. Т

По ее словам, в целом принимать БАДы для похудения имеет смысл после одобрения врача. Польза может быть от клетчатки, функциональных продуктов, например инулина, подорожника, ягодных клетчаток, так как они помогают обогатить рацион. Но даже их нужно вводить постепенно, начиная с чайной ложки, чтобы избежать проблем с ЖКТ.

"Что касается подготовки к лету и безопасного похудения, важно думать не просто о цифре на весах, а о составе тела. Нужно стремиться уменьшить жировую массу, а мышечную – сохранить и нарастить. Многие диеты приводят к потере мускулов, поэтому обязательно нужно добавлять физические упражнения, особенно силовые, и следить за количеством белка в каждом приеме пищи", – добавила Мисникова.

По ее словам, полезный белок содержится в бобовых, злаках, псевдозлаках (киноа, амарант), гречке и молочных продуктах.

"К красному мясу стоит относиться осторожнее – не исключать полностью, но стараться есть не каждый день, соблюдать баланс из-за содержания большого количества холестерина. Также необходимо осмотрительнее относиться к ультрапереработанной пище: фастфуду, снекам, сладким батончикам. В них много сахара, соли, жира, но мало витаминов и полезных микроэлементов. Это "пустые калории", которых лучше избегать", – пояснила врач.

В то же время нутрициолог Евгений Арзамасцев подчеркнул, что в ряде случаев производители БАДов добавляют в свои разработки компоненты, которые не заявлены в составе, а также меняют дозировки.

Врач оценил состав, который заявлен в конкретном препарате, который хотели замаскировать под "Оземпик". В первую очередь, он обратил внимание на соли бета-гидроксибутирата.





Евгений Арзамасцев нутрициолог По сути, это нерабочие компоненты: они могут проявить себя только в условиях жесткой диеты с низкой калорийностью, что в итоге приведет к тошноте и диарее. Смысла в них нет.

Также эксперт обратил внимание на заявленные в составе БАДа экстракт померанца, гуарану и кофеин. По его словам, это достаточно сильные стимуляторы, которые могут вызвать повышение давления, тахикардию, бессонницу, тревожность и тремор рук. У людей с уже имеющимися проблемами со здоровьем эти эффекты могут усилиться и привести к серьезным нарушениям ритма, обезвоживанию и другим осложнениям.

"Важно понимать, что никакие стимуляторы не будут работать без ограничения рациона и снижения калорийности. Человек рискует получить побочные эффекты, а результата – ноль. Главная опасность – это нечестность производителя. Называть комплекс с таким составом именем известного лекарственного препарата – это, по сути, введение в заблуждение", – добавил Арзамасцев.

Эксперт посоветовал избегать подобных препаратов, а людей, которые все же задумались над возможностью покупки, призвал максимально внимательно изучить состав, противопоказания к каждому компоненту и особенности их действия.