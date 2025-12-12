Форма поиска по сайту

12 декабря, 19:06

Общество
Врач Чернышова: передозировка магнием приводит к головной боли и спутанности сознания

Риск пропустить симптомы: чем может обернуться бесконтрольный прием витаминов

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева предостерегла от употребления магния без назначения врача и без сдачи медицинских анализов. Чем это грозит организму – в материале Москвы 24.

"Это дикость"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева заявила, что бесконтрольный прием магния может привести к остановке сердца и критическому падению давления. По словам телеведущей, частые госпитализации с сердечно-сосудистыми осложнениями связаны именно с самовольным приемом элемента.

"Это жесть, это дикость, когда люди на себе ставят эксперименты", – сказала она в эфире программы "Жить здорово!".

Малышева отметила, что у россиян нет дефицита магния, так как организм может получить необходимую дозу вещества из обычных продуктов. Например, из картофеля, гречки, риса, творога, зелени и хлеба, добавила терапевт.

Врач-терапевт Надежда Чернышова уточнила в разговоре с Москвой 24, что магний – один из важнейших элементов в организме. Он участвует в сотнях химических реакций и обеспечивает работу ферментов, сердца и мышц тела.

Дефицит магния проявляется раздражительностью, бессонницей, повышением уровня стресса, головными болями. Также может быть нарушение работы сердца. Кроме того, нехватка элемента негативно сказывается на течении диабета, так как он влияет на углеводный обмен.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

Чернышова отметила, что на дефицит могут указывать ночные судороги и хрупкость костей, так как этот элемент помогает усвоению кальция. Однако точно нехватку может обнаружить только врач после сдачи анализов, он же назначит необходимую дозировку для коррекции состояния.

"Я не советую пить магний по собственному желанию, потому что он имеет свойство накапливаться в организме. Также нужно учитывать, что мы с пищей его все равно получаем ежедневно", – рассказала терапевт.

Передозировка магнием приводит к тем же симптомам, что и его дефицит: сильно угнетенная нервная система, головная боль, головокружение, слабость, спутанность сознания, нарушение работы ЖКТ, снижение давления и урежение пульса (замедление частоты сердечных сокращений), подчеркнула специалист.

Врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог и научный журналист Алексей Водовозов уточнил Москве 24, что для взрослых верхний допустимый уровень для магния из БАДов – 350 миллиграммов в сутки.

Кроме того, важно не принимать магний самостоятельно при болезни почек и прекращать прием при диарее, слабости, выраженной сонливости или падении давления.
Алексей Водовозов
врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог и научный журналист

Также самоназначение магния может привести к пропуску настоящей причины симптомов, отметил эксперт. Например, судороги и нервозность могут быть связаны с дефицитом железа, нарушением функции щитовидной железы, неврологическими проблемами или лекарственными побочными эффектами, добавил эксперт.

Аллергия или отравление

Фото: 123RF.com/mikkiorso

При самостоятельном приеме БАДов в целом есть риск не учесть скрытые ингредиенты, например недопустимые фармсубстанции (растительные экстракты, пробиотики). Также в составе могут быть неоправданно высокие дозы жирорастворимых витаминов, которые накапливаются в организме. Плюс, кроме неправильной дозировки, всегда есть риск приема веществ, которые мешают усваиваться друг другу, добавил токсиколог.

Самые частые острые осложнения бесконтрольного приема витаминов либо вызывают аллергические реакции и непереносимость, либо токсический эффект. Летальные исходы описаны в токсикологии для витаминов А, D, B3 и В6, а аллергия может наступить при приеме БАДов с натуральными компонентами в составе.
Алексей Водовозов
врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог и научный журналист

Например, при передозировке витамином D может случиться гиперкальциемия (повышение уровня кальция в крови). Состояние может сопровождаться тошнотой, рвотой, слабостью, полиурией (увеличенное образование мочи), в тяжелых случаях – почечной недостаточностью, аритмией и кальцификацией тканей (накопление солей кальция в мягких тканях и органах, приводящее к воспалению и болям), отметил эксперт.

На передозировку витамина A могут указывать тошнота, рвота, головная боль, головокружение, нарушение координации и повышенное внутричерепное давление, добавил специалист.

"Побочные эффекты бывают и от высоких доз водорастворимых витаминов, которые многие считают полностью безопасными: например, ниацин (витамин B3) в больших дозах может вызывать выраженное покраснение кожи, падение давления, а при токсических дозах – тяжелые реакции вплоть до поражения печени и полиорганной недостаточности", – рассказал Водовозов.

Врач порекомендовал особенно внимательно относиться к рекомендациям при сочетании БАДов с жизненно важными препаратами. Порой добавки могут снижать эффект лекарственных средств, поэтому перед приемом обязательно проконсультироваться со специалистом, отметил токсиколог.

