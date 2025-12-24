Актера Анатолия Лобоцкого похоронят на Троекуровском кладбище

Фото: ТАСС/Елена Никитченко

Похороны народного артиста России Анатолия Лобоцкого пройдут в четверг, 25 декабря, на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Московский академический театр имени Владимира Маяковского.

Церемония прощания с актером состоится в закрытом формате.

"Гражданская панихида состоится 25 декабря с 09:00 до 11:00 на Основной сцене Театра Маяковского. По просьбе семьи мы бы хотели воздержаться от каких бы то ни было съемок во время церемонии прощания", – сказал собеседник агентства.

Лобоцкий умер на 67-м году жизни 20 декабря. Сообщалось, что причиной смерти актера стала продолжительная болезнь – у него обнаружили быстрорастущую опухоль.

Народный артист работал в труппе Московского академического театра имени Владимира Маяковского. Он снялся в десятках кино и сериалов, в том числе в работах "Молодежка", "Адмирал", "Зависть богов", "Калашников" и других.