Глава РДК Капустин переобъявлен в розыск

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Основатель "Русского добровольческого корпуса" (РДК) (организация внесена в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму) Денис Капустин (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), заочно приговоренный к пожизненному сроку за вторжение в Брянскую область, переобъявлен в розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска МВД РФ.

По информации агентства, Капустина переобъявили в розыск по новому уголовному делу, которое в данный момент рассматривается во 2-м Западном окружном военном суде.

В конце декабря РДК заявили, что Капустин якобы погиб в Запорожской области. Позже в ГУР Минобороны Украины заявили, что смерть Капустина была инсценировкой "ради выявления агентов противника в рядах украинских сил".

В ноябре 2024 года суд заочно приговорил Капустина к пожизненному лишению свободы по делу о вторжении в Брянскую область. Кроме того, ему также назначен штраф в размере 2,5 миллиона рублей.