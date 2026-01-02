Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:03

Политика

Глава РДК Капустин переобъявлен в розыск

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Основатель "Русского добровольческого корпуса" (РДК) (организация внесена в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму) Денис Капустин (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), заочно приговоренный к пожизненному сроку за вторжение в Брянскую область, переобъявлен в розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска МВД РФ.

По информации агентства, Капустина переобъявили в розыск по новому уголовному делу, которое в данный момент рассматривается во 2-м Западном окружном военном суде.

В конце декабря РДК заявили, что Капустин якобы погиб в Запорожской области. Позже в ГУР Минобороны Украины заявили, что смерть Капустина была инсценировкой "ради выявления агентов противника в рядах украинских сил".

В ноябре 2024 года суд заочно приговорил Капустина к пожизненному лишению свободы по делу о вторжении в Брянскую область. Кроме того, ему также назначен штраф в размере 2,5 миллиона рублей.

Читайте также


политика

Главное

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

Читать
закрыть

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Читать
закрыть

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика