Психолог Кичаев: Новый год в одиночестве – повод подумать о смене приоритетов в жизни

Новогодняя ночь часто ассоциируется с большой и дружной компанией, но не всегда получается провести этот праздник весело рядом с близкими. Как встретить наступающий год в одиночестве без последствий для ментального здоровья – в материале Москвы 24.

Найти свои плюсы

В повседневной жизни некоторые объясняют свое одиночество типом характера или графиком работы, но перед Новым годом эти причины перестают работать, отметил в разговоре с Москвой 24 психолог Александр Кичаев.





Александр Кичаев психолог Это переломный момент в году, когда человек выходит из всех рабочих задач, рутины и понимает, что он на самом деле представляет собой в социуме. В этот момент он начинает задумываться: если ему не с кем отдохнуть, не с кем повеселиться, значит, что-то не так.

По словам эксперта, такие дни являются своеобразным тестом, который показывает наличие гармонии с миром и окружающими или ее отсутствие. Одиночество в новогоднюю ночь (если оно не было вынужденным) можно считать основанием для того, чтобы задуматься о смене приоритетов в жизни, отметил эксперт.

"Это повод подвести итоги как минимум года: что я сделал, чего я не сделал, правильно ли я жил, что я собой представляю. То есть это философский этап осмысления жизни", – обратил внимание психолог.



Тем, для кого празднование Нового года в одиночестве – это вынужденная мера в связи с рабочим графиком или длительной поездкой, эксперт порекомендовал заранее задуматься о возможных плюсах такого события и даже составить список. В противном случае есть вероятность столкнуться с апатией и унынием.

"Можно задать себе вопрос: "Что хорошего в том, что в это 31 декабря я одинок?" А затем выписать на бумагу пять плюсов. Например, экономия на атрибутах праздничного стола, возможность уделить внимание себе, а также спокойно подвести итоги года и составить планы на следующий", – отметил Кичаев.

В свою очередь, семейный и детский психолог, писатель Радмила Стригунова в разговоре с Москвой 24 добавила, что одиночество во время праздника также может ощущаться острее из-за социального давления.





Радмила Стригунова семейный и детский психолог, писатель И реклама, и фильмы, и социальные сети создают идеальный образ праздника, который отмечается именно в кругу семьи, с близкими, с друзьями, с коллегами. Это заставляет людей чувствовать себя исключенными из жизни, если их Новый год проходит не так. Однако важно помнить, что это лишь образы, которые зачастую не отражают реальность.

Но не только давление извне может спровоцировать депрессию. Усугубить состояние способны быстрый темп жизни в декабре, чувство вины за нереализованные планы и сравнение себя с другими.

"Потому что Новый год – это не просто очередной праздник, это ожидание позитивных изменений. В связи с этим лучше ограничить в этот период времяпровождение в социальных сетях, где часто демонстрируется некая идеальная картинка, которая не имеет ничего общего с настоящей жизнью", – добавила психолог.

По словам Стригуновой, поможет облегчить моральное состояние в конце года забота о себе: здоровый сон, прогулка на свежем воздухе, спа-процедуры и хобби.

План на 31 декабря

Чтобы встреча Нового года в одиночестве не вызвала неприятных эмоций, нужно заранее составить план действий на весь день, подчеркнула Радмила Стригунова.

Психолог посоветовала начать 31 декабря с прогулки, далее заняться приготовлением праздничного ужина и украшением интерьера к празднику.

"Заранее можно составить список фильмов и музыки, которые можно включить себе в новогодний вечер для поднятия настроения", – порекомендовала эксперт.

Справиться с новогодним одиночеством поможет создание собственных традиций. Например, волонтерство или участие в благотворительных акциях. Это даст возможность почувствовать себя значимым, потому что изоляция в Новый год может лишь усугубить одиночество, отметила психолог.

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности. В нем нужно перечислить все достижения и положительные моменты, случившиеся в уходящем году. Это поможет позитивно настроиться на новый, подытожила эксперт.

