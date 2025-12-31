Форма поиска по сайту

31 декабря 2025, 08:00

Общество
Психолог Кичаев: Новый год в одиночестве – повод подумать о смене приоритетов в жизни

Составить четкий план: как встретить Новый год в одиночестве без стресса

Новогодняя ночь часто ассоциируется с большой и дружной компанией, но не всегда получается провести этот праздник весело рядом с близкими. Как встретить наступающий год в одиночестве без последствий для ментального здоровья – в материале Москвы 24.

Найти свои плюсы

Фото: 123RF.com/stockerhero

В повседневной жизни некоторые объясняют свое одиночество типом характера или графиком работы, но перед Новым годом эти причины перестают работать, отметил в разговоре с Москвой 24 психолог Александр Кичаев.

Это переломный момент в году, когда человек выходит из всех рабочих задач, рутины и понимает, что он на самом деле представляет собой в социуме. В этот момент он начинает задумываться: если ему не с кем отдохнуть, не с кем повеселиться, значит, что-то не так.
Александр Кичаев
психолог

По словам эксперта, такие дни являются своеобразным тестом, который показывает наличие гармонии с миром и окружающими или ее отсутствие. Одиночество в новогоднюю ночь (если оно не было вынужденным) можно считать основанием для того, чтобы задуматься о смене приоритетов в жизни, отметил эксперт.

"Это повод подвести итоги как минимум года: что я сделал, чего я не сделал, правильно ли я жил, что я собой представляю. То есть это философский этап осмысления жизни", – обратил внимание психолог.

Тем, для кого празднование Нового года в одиночестве – это вынужденная мера в связи с рабочим графиком или длительной поездкой, эксперт порекомендовал заранее задуматься о возможных плюсах такого события и даже составить список. В противном случае есть вероятность столкнуться с апатией и унынием.

"Можно задать себе вопрос: "Что хорошего в том, что в это 31 декабря я одинок?" А затем выписать на бумагу пять плюсов. Например, экономия на атрибутах праздничного стола, возможность уделить внимание себе, а также спокойно подвести итоги года и составить планы на следующий", – отметил Кичаев.

В свою очередь, семейный и детский психолог, писатель Радмила Стригунова в разговоре с Москвой 24 добавила, что одиночество во время праздника также может ощущаться острее из-за социального давления.

И реклама, и фильмы, и социальные сети создают идеальный образ праздника, который отмечается именно в кругу семьи, с близкими, с друзьями, с коллегами. Это заставляет людей чувствовать себя исключенными из жизни, если их Новый год проходит не так. Однако важно помнить, что это лишь образы, которые зачастую не отражают реальность.
Радмила Стригунова
семейный и детский психолог, писатель

Но не только давление извне может спровоцировать депрессию. Усугубить состояние способны быстрый темп жизни в декабре, чувство вины за нереализованные планы и сравнение себя с другими.

"Потому что Новый год – это не просто очередной праздник, это ожидание позитивных изменений. В связи с этим лучше ограничить в этот период времяпровождение в социальных сетях, где часто демонстрируется некая идеальная картинка, которая не имеет ничего общего с настоящей жизнью", – добавила психолог.

По словам Стригуновой, поможет облегчить моральное состояние в конце года забота о себе: здоровый сон, прогулка на свежем воздухе, спа-процедуры и хобби.

План на 31 декабря

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Чтобы встреча Нового года в одиночестве не вызвала неприятных эмоций, нужно заранее составить план действий на весь день, подчеркнула Радмила Стригунова.

Психолог посоветовала начать 31 декабря с прогулки, далее заняться приготовлением праздничного ужина и украшением интерьера к празднику.

"Заранее можно составить список фильмов и музыки, которые можно включить себе в новогодний вечер для поднятия настроения", – порекомендовала эксперт.

Справиться с новогодним одиночеством поможет создание собственных традиций. Например, волонтерство или участие в благотворительных акциях. Это даст возможность почувствовать себя значимым, потому что изоляция в Новый год может лишь усугубить одиночество, отметила психолог.

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности. В нем нужно перечислить все достижения и положительные моменты, случившиеся в уходящем году. Это поможет позитивно настроиться на новый, подытожила эксперт.

