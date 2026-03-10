Гидролог Болгов: снег в Москве может растаять в течение двух-трех недель

Солнце и до плюс 10 градусов ждет москвичей в ближайшую неделю, рассказали синоптики. Однако эксперты предупредили, что вместе с теплом приходит и риск половодья. Чего ждать жителям столицы в марте, расскажет Москва 24.

10 марта стало самым теплым днем в Москве с начала 2026 года. Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, на опорной метеостанции ВДНХ воздух прогрелся до плюс 5,5 градуса.

Синоптик также отметил, что в столице началась метеорологическая весна: 10 марта произошел устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных значений. Это случилось на 10 дней раньше климатического графика, рассказал эксперт в своем телеграм-канале.

Из-за этого столичные сугробы начнут интенсивно таять. По прогнозам Тишковца, к середине марта их высота снизится с 46 до 30 сантиметров, а ко Дню метеоролога, который отмечается 23 марта, останется всего 18 сантиметров снега.

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин также рассказал Москве 24, что в ближайшую неделю в городе установится теплая и солнечная погода почти без осадков.

"Дневная температура воздуха поднимется до плюс 5–10 градусов, но благодаря солнцу по ощущениям будет еще теплее", – отметил специалист.

Однако в послеполуденные часы местами возможны усиления ветра до 7–12 метров в секунду, предупредил эксперт.





Александр Ильин синоптик прогностического центра "Метео" Ночные температуры тоже будут высокими: около 0 градусов, слабый плюс, лишь в отдельных районах Москвы в течение недели может похолодать до минус 1. Такая погода продержится практически до начала следующей недели.

Эксперт также обратил внимание, что переход среднесуточной температуры через ноль в положительные значения означает наступление климатической весны.

"Возможно, к концу второй декады марта будет похолодание, но каких-то серьезных морозов ждать не стоит. Температура понизится, но останется в пределах плюс 1–6 градусов днем и от 0 до минус 2 – ночью. Пока прогнозы дальше не обещают ничего более холодного", – добавил Ильин.

Повышение температур способствует началу половодья, отметил в беседе с Москвой 24 гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов.

"Этот процесс запускается, когда температура воздуха становится стабильно выше нуля, особенно если и ночные, и среднесуточные значения переходят через эту отметку", – отметил он.

По словам эксперта, сначала первые порции тепла растапливают снег, после чего вода насыщает покров. На этот процесс уходит несколько дней. Затем снег начинает отдавать воду: на реках это проявляется как весеннее половодье, в городе – как затопление улиц, газонов и проблемных участков канализационной сети.





Михаил Болгов гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Днем, с повышением температуры, снеготаяние усиливается, пик приходится на 15:00–16:00. Вечером процесс затухает. Такая "пилообразная" динамика будет продолжаться примерно 10–15 дней, пока снег не растает полностью. Если температура пойдет по устойчивому графику без возврата холодов, на это может уйти две-три недели.

При этом на больших реках процесс станет протекать иначе, подчеркнул Болгов.

"Вода от растаявшего снега будет постепенно поступать в русловую сеть, и половодье может быть либо интенсивным, либо спокойно растянутым – в зависимости от температуры", – пояснил специалист.

Он также подтвердил, что на сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление.

"Это не аномально сильное тепло, но оно постоянное и, скорее всего, запустит весеннее половодье. В Москве ситуация усугубляется островом тепла: температура в городе выше, чем в области, поэтому процесс снеготаяния в столице пойдет быстрее, чем в окрестностях", – подчеркнул эксперт.

Однако важно помнить, что точность метеопрогнозов высока примерно на неделю. На 2–3 недели погрешность больше, поэтому возврат холодов исключать нельзя, обратил внимание Болгов. Таким образом, окончательные сроки таяния сугробов будут зависеть от того, насколько устойчивой окажется погода, заключил гидролог.

