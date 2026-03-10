Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта, 18:27

Общество
Главная / Истории /

Гидролог Болгов: снег в Москве может растаять в течение двух-трех недель

Вода и тепло: что принесет москвичам метеорологическая весна

Солнце и до плюс 10 градусов ждет москвичей в ближайшую неделю, рассказали синоптики. Однако эксперты предупредили, что вместе с теплом приходит и риск половодья. Чего ждать жителям столицы в марте, расскажет Москва 24.

"Благодаря солнцу еще теплее"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

10 марта стало самым теплым днем в Москве с начала 2026 года. Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, на опорной метеостанции ВДНХ воздух прогрелся до плюс 5,5 градуса.

Синоптик также отметил, что в столице началась метеорологическая весна: 10 марта произошел устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных значений. Это случилось на 10 дней раньше климатического графика, рассказал эксперт в своем телеграм-канале.

Из-за этого столичные сугробы начнут интенсивно таять. По прогнозам Тишковца, к середине марта их высота снизится с 46 до 30 сантиметров, а ко Дню метеоролога, который отмечается 23 марта, останется всего 18 сантиметров снега.

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин также рассказал Москве 24, что в ближайшую неделю в городе установится теплая и солнечная погода почти без осадков.

"Дневная температура воздуха поднимется до плюс 5–10 градусов, но благодаря солнцу по ощущениям будет еще теплее", – отметил специалист.

Однако в послеполуденные часы местами возможны усиления ветра до 7–12 метров в секунду, предупредил эксперт.

Ночные температуры тоже будут высокими: около 0 градусов, слабый плюс, лишь в отдельных районах Москвы в течение недели может похолодать до минус 1. Такая погода продержится практически до начала следующей недели.
Александр Ильин
синоптик прогностического центра "Метео"

Эксперт также обратил внимание, что переход среднесуточной температуры через ноль в положительные значения означает наступление климатической весны.

"Возможно, к концу второй декады марта будет похолодание, но каких-то серьезных морозов ждать не стоит. Температура понизится, но останется в пределах плюс 1–6 градусов днем и от 0 до минус 2 – ночью. Пока прогнозы дальше не обещают ничего более холодного", – добавил Ильин.

"Пилообразная" динамика"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Повышение температур способствует началу половодья, отметил в беседе с Москвой 24 гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов.

"Этот процесс запускается, когда температура воздуха становится стабильно выше нуля, особенно если и ночные, и среднесуточные значения переходят через эту отметку", – отметил он.

По словам эксперта, сначала первые порции тепла растапливают снег, после чего вода насыщает покров. На этот процесс уходит несколько дней. Затем снег начинает отдавать воду: на реках это проявляется как весеннее половодье, в городе – как затопление улиц, газонов и проблемных участков канализационной сети.

Днем, с повышением температуры, снеготаяние усиливается, пик приходится на 15:00–16:00. Вечером процесс затухает. Такая "пилообразная" динамика будет продолжаться примерно 10–15 дней, пока снег не растает полностью. Если температура пойдет по устойчивому графику без возврата холодов, на это может уйти две-три недели.
Михаил Болгов
гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов

При этом на больших реках процесс станет протекать иначе, подчеркнул Болгов.

"Вода от растаявшего снега будет постепенно поступать в русловую сеть, и половодье может быть либо интенсивным, либо спокойно растянутым – в зависимости от температуры", – пояснил специалист.

Он также подтвердил, что на сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление.

"Это не аномально сильное тепло, но оно постоянное и, скорее всего, запустит весеннее половодье. В Москве ситуация усугубляется островом тепла: температура в городе выше, чем в области, поэтому процесс снеготаяния в столице пойдет быстрее, чем в окрестностях", – подчеркнул эксперт.

Однако важно помнить, что точность метеопрогнозов высока примерно на неделю. На 2–3 недели погрешность больше, поэтому возврат холодов исключать нельзя, обратил внимание Болгов. Таким образом, окончательные сроки таяния сугробов будут зависеть от того, насколько устойчивой окажется погода, заключил гидролог.

Читайте также


Зудакова Татьяна

обществопогодаистории

Главное

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

Что продают россиянки после 8 Марта?

В немилость женщин попали подарочные карты и сертификаты в узкопрофильные магазины

Популярностью на вторичном рынке по завершении праздников пользуется необычная техника

Читать
закрыть

Возможна ли в РФ передача родственникам пенсионных баллов?

Мера сделает страховую систему более привлекательной

Однако эксперты уверены: при существующих страховых взносах общий объем собираемых средств уменьшится

Читать
закрыть

Что известно о пропаже детей в подмосковном Звенигороде?

13-летняя девочка и два 12-летних мальчика могли провалиться под лед

По одной из версий, школьники собирались на природу, чтобы поздравить одноклассницу с 8 Марта

Читать
закрыть

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика