Врач Людмила Лапа предупредила об опасности аллергии на плесень весной

Сезон весенних аллергий начинается в столице, предупредили эксперты. Что должно насторожить и какие неожиданные триггеры провоцируют это состояние, разбиралась Москва 24.

Грибок и пыль

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московские сугробы могут превратиться почти в 5 миллионов кубометров воды, убежден ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, с учетом этого фактора регион ждет "активное, опасное и весеннее половодье".

Как уточнил в беседе с Москвой 24 синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин, до 5 марта днем ожидается от 0 до плюс 5 градусов, осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью же прогнозируются слабоотрицательные температуры. Интенсивное таяние снега возможно в самые теплые дни, однако ночные заморозки будут его замедлять, добавил эксперт.

В таких условиях начинается сезон аллергий, рассказала Москве 24 иммунолог, аллерголог, терапевт Людмила Лапа. Однако, по ее словам, при активном таянии снега главную опасность представляют не пыль и цветение, а грибки.

"Они активизируются в парках, лесопосадках и местах, где много деревьев. Если у человека есть предрасположенность к аллергии, это может спровоцировать гиперреакцию иммунной системы. Особенно на фоне избыточного употребления сладкого, что усиливает риск аллергии на непатогенные грибки и сопутствующие бактерии", – указала специалист.

Что касается пыльцы, в марте начнет распускаться ольха, поэтому некоторым могут понадобиться антигистаминные препараты. Основная масса аллергенных растений зацветет позже, когда установится стабильное тепло.

Людмила Лапа иммунолог, аллерголог, терапевт Промокшие ноги и переохлаждение – прямой путь к активации собственной инфекции. В каждом живут вирусы, бактерии, аллергены в виде воспалительных белков. Поэтому главная задача – не допускать переохлаждения, особенно ног.

Для защиты ног она посоветовала использовать непромокаемые чехлы для обуви и специальные спреи. Также в этот период нужно вести здоровый образ жизни – рациональное питание, соблюдение водного баланса, прогулки на свежем воздухе.

Кроме того, аллергию могут спровоцировать пыль и грязь, которая скопилась под снегом. Однако, пока они влажные, это не представляет опасности, подчеркнула Людмила Лапа.

"Как только все подсохнет, пыль поднимется в воздух и начнет вызывать аллергические реакции, бактериальные инфекции, ангины и респираторные заболевания. Сейчас же воздух, особенно утром, свежий и чистый", – объяснила врач.

По ее словам, если признаки простуды случаются каждые две недели, это повод исключить аллергию. Также стоит обратиться к специалисту, если человек регулярно замечает заложенность носа, слезотечение, но при приеме антигистаминных препаратов становится легче. Часто люди путают симптомы аллергии именно с ОРВИ, пояснила врач.

Кроме того, нерациональное питание приводит к тому, что организм начинает агрессивно реагировать на миллионы аллергенов, заключила эксперт.

Риск в воде?

Кандидат медицинских наук, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач иммунолог-аллерголог Георгий Викулов в разговоре с Москвой 24 подтвердил, что, несмотря на плюсовую погоду в столице, говорить о начале сезонной аллергии пока рано.

"Пыльцы в воздухе нет: для ее появления необходимо, чтобы в течение нескольких дней температура держалась на уровне плюс 10 градусов и выше, а почва успела прогреться. Это произойдет не раньше конца марта – начала апреля, применительно к московскому региону. В южных городах России, конечно, все будет быстрее", – рассказал он.

Георгий Викулов врач иммунолог-аллерголог Таяние снега и подъем грунтовых вод могут привести к загрязнению воды в колодцах и родниках. Талая вода способна содержать возбудители кишечных инфекций, личинки гельминтов и других паразитов. Поэтому категорически не рекомендуется использовать сырую воду из непроверенных источников без кипячения.

Дополнительные аллергены появятся в воздухе, когда снег сойдет и обнажатся скопившиеся за зиму частицы пыли, помета и шерсти животных. Однако это неуникальная ситуация для весны – она длится почти целый год, вплоть до следующих сугробов, уточнил эксперт.

"Что касается так называемой холодовой аллергии, это не классическое аллергическое заболевание, а скорее реакция непереносимости, которая может проявляться в виде экземы при температуре вплоть до плюс 5 градусов", – сказал Викулов.

Но это состояние не слишком распространенное и типичное для весны, и для точного диагноза нужна консультация аллерголога-иммунолога, уточнил специалист.

По его словам, поводом для обращения к врачу могут быть сезонный насморк без температуры и других признаков простуды (выделения из носа, заложенность), покраснение глаз (отдельно или в сочетании с насморком) и кожные проявления (покраснения, зуд). Также к настораживающим признакам относятся свистящее дыхание или ощущение нехватки воздуха, что может указывать на начинающуюся бронхиальную астму.

Плюс на аллергию могут указывать першение в горле, непереносимость определенных продуктов или лекарств, а также подтвержденные реакции на домашнюю пыль, шерсть животных и так далее, заключил Викулов.

