Московские разработчики показали новый столичный портативный дрон-перехватчик "Елка"

Фото: Агентство "Москва"/Юлия Морозова

Московские инженеры представили новый портативный дрон-перехватчик "Елка". Аппарат предназначен для защиты войск и объектов от вражеских ударных и разведывательных беспилотников.

Комплекс полностью разработан по проектам столичных работников в мегаполисе. Он уже успешно используется на границах и в зоне СВО, демонстрируя высокую эффективность в реальных боевых условиях.

"Елка" представляет собой новую концепцию защиты от БПЛА, которая создает эшелонированную оборону и мгновенно реагирует на угрозы.

Дрон-перехватчик функционирует автономно и не требует навыков пилотирования. Для его подготовки оператор должен лишь откалибровать устройство на ровной поверхности, после чего навести на цель. Отмечается, что искусственный интеллект "Елки" минимизирует человеческий фактор и ускоряет процесс реагирования.

"Скорость реакции критична – "Елка" перехватывает объект еще на подлете, что делает ее незаменимой в условиях массированной угрозы. Благодаря отсутствию боевой части аппарат безопасен даже при работе рядом с людьми и объектами", – отметил руководитель конструкторской группы.

Среди основных характеристик выделяются низкий показатель массы – всего 1,3 килограмма, способность развивать скорость до 230 километров в час, а также дальность захвата и поражения – до 3 километров. Более того, дрон может различать цели, что позволяет игнорировать гражданские объекты, птиц и технику дружеских сил.

Кроме того, комплекс функционирует без использования каналов связи, устойчив к радиоэлектронному подавлению, а также не подвержен воздействию средств РЭБ.

В числе целей указываются малые FPV-дроны и квадрокоптеры, разведывательные аппараты самолетного типа, а также ударные БПЛА.

На сегодняшний день "Елка" активно применяется солдатами на Донецком направлении, Сумском участке и в Брянской области.

"Обратная связь с полей напрямую влияет на модернизацию системы, делая "Елку" более адаптивной к новым угрозам", – заключили разработчики.

Ранее стало известно, что российские беспилотники Supercam получили возможность удаленного управления из любой точки мира. Данная технология позволяет развернуть пункт управления и получать телеметрию, фото, видео и другие данные в режиме реального времени и при помощи защищенного канала.

Это позволяет обеспечить новый уровень безопасности пилота БПЛА и оператора полезной нагрузки, поскольку эти категории специалистов являются наиболее значимыми целями для противника. В частности, благодаря технологии в зоне риска окажется только расчет техников, обеспечивающих запуск и подбор БПЛА.