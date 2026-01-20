Российские БПЛА Supercam получили возможность удаленного управления из любой точки мира

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские беспилотники Supercam получили возможность удаленного управления из любой точки мира, сообщила официальный представитель ГК "Беспилотные системы" Екатерина Згировская в беседе с ТАСС.

По ее словам, технология позволяет развернуть пункт управления и получать телеметрию, фото, видео и другие данные в режиме реального времени и при помощи защищенного канала.

"После серии полигонных испытаний уже проводятся реальные успешные боевые вылеты в зонах КТО и СВО, то есть в реальных условиях сложной помеховой обстановки, где технология подтвердила свою применимость и эффективность", – рассказала Згировская в рамках выставки UMEX 2026 в Абу-Даби.

В частности, это позволяет обеспечить новый уровень безопасности пилота БПЛА и оператора полезной нагрузки. Представитель компании напомнила, что эти категории специалистов наиболее значимые цели для противника. Благодаря технологии в зоне риска окажется только расчет техников, обеспечивающих запуск и подбор БПЛА.

"Квалифицированные техники способны обеспечить выполнение каждого из этих действий в течение нескольких минут", – заявила Згировская.

В районе работы беспилотника находятся только модем и антенна, что не позволит противнику получить данные при захвате позиции или в случае поражения. В это же время технология обеспечивает минимальную задержку передачи данных.

Кроме прочего, ее применение можно найти и в гражданской сфере деятельности. Например, технология позволяет осуществлять мониторинг ЛЭП, нефтепроводов и газопроводов, выполнять экоконтроль или участвовать в поисково-спасательных операциях. Дело в том, что благодаря технологии существенно снижаются логистические издержки, резюмировала Згировская.

Ранее в Росстандарте рассказывали, что в 2026 году планируется разработать ГОСТы на компоненты для беспилотных авиационных систем. Это будет касаться как электронно-компонентной базы, так и систем и агрегатов. При этом свыше 15 стандартов уже существуют в России. В них входят требования к порядку разработки, классификация, обеспечение летной годности, категоризация.

