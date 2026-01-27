Эксперт Крупин назвал фетиш на "самонадувающийся пуховик" способом снятия стресса

В интернете все чаще появляются ролики, посты и смешные картинки, посвященные эффекту "самонадувающегося пуховика". Что это такое, связано ли это со странными фетишами и почему некоторых людей так привлекают тактильные ощущения от одежды – в материале Москвы 24.

А ваша куртка надувается?

Фото: телеграм-канал SHOT

Тренд на "самонадутие пуховиков" открыла в Сети графический дизайнер Злата. Видео, в котором она рассказала о продаже своей куртки, набрало около двух миллионов просмотров. В нем она поделилась скриншотами переписки с потенциальной покупательницей, которая начала уточнять, надувается ли пуховик в воде с отбеливателем.

Женщина утверждала, что собирается использовать вещь как один из эффективных методов уборки. Однако вскоре она начала присылать Злате фотографии в похожей черной куртке, где сперва погружала руки в тазик с водой и даже заходила в бассейн прямо в одежде.

Многие пользователи Сети заявили, что такое поведение является частью специфического фетиша, распространенного среди определенных людей. Оно связано с особым восприятием материалов, форм и характеристик одежды, доставляющих людям сильные эмоциональные и физические ощущения.

Помимо этого, комментаторы рассказали и о закрытых сообществах, где любители болоньевой одежды публикуют отзывы о своем тактильном опыте с крутками, пальто и жилетками.

Этот необычный случай быстро превратился в источник множества юмористических постов и мемов.

"Вот попаду под дождь и произойдет самонадутие…", "Извините, когда сажусь в метро в пуховике, тоже теперь кайфую от самонадутия", "Теперь каждый раз это вспоминаю, когда вижу у кого-то дутую куртку", – делятся комментариями пользователи Сети.

Ощущение защищенности

Подобные фиксации на конкретных материалах, текстурах или состояниях предметов не являются уникальными, рассказал Москве 24 психиатр Владимир Крупин.

По его мнению, у многих существуют мягкие формы ритуального поведения, которые служат механизмом снижения тревоги.

"В данном случае ключевым элементом выступает комплекс ощущений: тактильное давление надутой куртки, ее обволакивающий эффект, звук материала и, возможно, ощущение невесомости в воде. Все это может подсознательно ассоциироваться с крайне ранними ощущениями младенца – такими как безопасность в утробе матери", – отметил он.

Этот фетиш, как утверждает Крупин, обнаруживает общий психологический механизм с другими, на первый взгляд, разрозненными практиками – например, тягой к тугому пеленанию, ношению мокрой одежды или использованию утяжеленных одеял.



Владимир Крупин психиатр Их объединяет поиск глубокой мышечной, суставной и тактильной стимуляции. Она-то и оказывает выраженное успокаивающее, организующее действие на нервную систему.

Специалист подчеркнул, что подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги, возвращая человека в младенческое состояние, где границы тела были четко обозначены извне (пеленками, объятиями), что и давало чувство защищенности.

При этом грань между частным увлечением и состоянием, требующим профессионального вмешательства, в данном контексте определяется степенью адаптивности поведения, отметил эксперт.

"Если ритуал "самонадутия" остается контролируемым и осознанным актом, не причиняет вреда человеку и его окружению, не становится навязчивой идеей, нарушающей социальное или профессиональное функционирование, тогда его можно рассматривать как своеобразный, хоть и экзотичный, инструмент саморегуляции и снятия стресса. Аналогично тому, как кто-то слушает звуки ASMR для расслабления", – уверен врач.

В случае если практика выходит из-под контроля, становится компульсивной, приводит к социальной изоляции, вызывает страдания или начинает затрагивать права других (например, посредством нарушения чужих границ), это является прямым показанием для обращения к психотерапевту, предупредил эксперт.

В свою очередь, стилист Наталья Панкова подчеркнула, что болоньевые вещи в целом переживают пик популярности.

"Причины здесь не только тактильные, но и практические, а также культурные. Этот материал, известный своей непродуваемостью и износостойкостью, идеально вписался в мощный тренд на стиль 1990-х, который доминирует в моде уже несколько сезонов", – утверждает эксперт.

Такая популярность подпитывается ностальгией, а также современным интересом к темам приключений и утилитарности – рыбалки, туризма, что активно обыгрывается в фешен-индустрии через образы и фотосессии.

Панкова подчеркнула, что в эпоху, когда общество устало от быстрого потребления, растет запрос на долговечные, практичные и эмоционально ценные вещи. Болоньевая ткань, наряду с грубой натуральной кожей, воспринимается как символ надежности и основательности, заключила она.