28 января, 13:15

Культура

Прощание с режиссером Олейниковым началось на Троекуровском кладбище

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

На Троекуровском кладбище в Москве началось прощание с продюсером, режиссером и телеведущим Александром Олейниковым.

Гроб с телом продюсера установлен в центре Большого зала, рядом расположен портрет Олейникова. Зал заполнен траурными венками и цветочными композициями от родных, близких, друзей, коллег, руководства и коллективов Первого канала, Академии российского телевидения, ряда других профессиональных и общественных организаций.

На церемонию прощания с Олейниковым пришли его коллеги, кинематографисты и творческие деятели, в том числе гендиректор Первого канала Константин Эрнст, режиссер Ренат Давлетьяров, продюсер Антон Калинкин, народные артисты РФ Дмитрий Маликов и Лариса Долина, режиссер Федор Бондарчук и другие.

Олейников скончался 24 января в возрасте 60 лет. Причиной смерти режиссера стал оторвавшийся тромб. Как сообщало окружение Олейникова, он умер в 5 утра в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Режиссер родился в 1965 году в Москве. Образование он получил во ВГИК и МГИК. С 1985 года работал на телевидении, одно время режиссировал музыкальные ролики немецкого певца Дитера Болена.

Телеведущий стал широко известен в 1990-е годы. Он вел, продюсировал или являлся автором программ "Мое кино", "Мои новости", "Моя звезда", "Скандалы недели", "Моя история" и других.

Вместе с тем он работал в телекомпании ВИD, на телеканалах "ТВ-6 Москва", "Россия", "НТВ" и "ТВ Центр".

Умер режиссер и телеведущий Александр Олейников

