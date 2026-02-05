MWM: США и Британия развернули боевые танки недалеко от границы России

Фото: 123RF.com/mikkiorso

США и Великобритания развернули военные учения "Зимний лагерь" в сотне километров от российской границы. Об этом сообщил RT со ссылкой на журнал Military Watch Magazine.

В материале отмечается, что маневры с применением боевых танков проводились неподалеку от эстонского города Тапа. Это обстоятельство, как подчеркнули в публикации, должно стать "сильным сигналом" для Москвы в период обострения напряженности со странами Западного блока.

Ранее СМИ сообщали, что США провели военные учения недалеко от Калининградской области. Уточняется, что американские военные выполнили боевую стрельбу из БМП Bradley на полигоне Бемово-Писке. В материале говорится, что эти учения стали "демонстрацией силы".

Также российский МИД отметил, что заявления европейских лидеров, включая Каю Каллас, Урсулу фон дер Ляйен, Фридриха Мерца, Эммануэля Макрона, Кира Стармера и Марка Рютте, следует интерпретировать как свидетельство серьезной подготовки НАТО к войне с Россией.