06 февраля, 09:06

Общество

Сергунина пригласила юных москвичей принять участие в конкурсе "Наследие моего района"

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия Москвы

Стартовал прием заявок на ежегодный конкурс детского рисунка "Наследие моего района". В нем могут принять участие ребята в возрасте от 7 до 15 лет, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Работы необходимо прислать до 6 апреля. В этом году в программу конкурса включили новые номинации. Одну из них приурочили к Году единства народов России.

"Юным художникам предлагают проследить, как многонациональность нашей страны отражается в московской архитектуре. В рамках другой (номинации. – Прим. ред.) дети изобразят городские скульптуры, монументы и памятники, установленные в честь знаменательных дат и выдающихся людей", – подчеркнула Сергунина.

Также участники конкурса смогут изобразить здания театров и дома известных актеров и режиссеров. Эта номинация будет приурочена к тому, что в текущем году отмечается 250 лет со момента образования Государственного академического Большого театра, 270 лет – с основания русского профессионального театра и 150 лет – с создания Союза театральных деятелей России.

Полный список номинаций и требований к работам представлен на сайте конкурса.

Каждая категория предполагает 2 направления – "Любители" и "Профессионалы". Группы участников разделены по возрасту – 7–11 и 12–15 лет соответственно. Победителей определит жюри из художников, педагогов, архитекторов, краеведов, деятелей культуры и искусства. За лучшие работы также отдадут свой голос участники проекта "Активный гражданин".

Награждение планируется провести в конце мая, а лучшие рисунки будут представлены на выставках на бульварах и в парках Москвы.

Ранее стартовал заочный отборочный тур на участие в инклюзивном фестивале творческих возможностей "Мы". В рамках мероприятия сольные исполнители и творческие коллективы смогут показать свои таланты в семи группах: 3–5 лет, 6–8 лет, 9–12 лет, 13–15 лет, 16–25 лет, 26–40 лет, а также семейной группе. Всего будет 4 номинации, в числе которых "Вокал/жестовое пение", "Инструмент", "Танец" и "Художественное чтение".

обществогород

