Песков оценил предложение о введении дресс-кода в театрах

Фото: kremlin.ru

Люди должны выглядеть в театре прилично, однако насаждение культуры поведения является неправильным в вопросе дресс-кода. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он призвал развивать данную культуру, чтобы людям было стыдно приходить в театр в неприличной одежде.

"Театр все-таки должен быть храмом культуры", – сказал Песков.

Ранее ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе предложил ввести дресс-код в театрах. Он провел аналогию с посещением храма, куда нельзя входить в шортах или с открытыми плечами.

Артист отметил, что Минкультуры России могло бы разработать соответствующие рекомендации или правила, которые бы регламентировали внешний вид посетителей.

