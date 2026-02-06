06 февраля, 22:39Культура
Песков оценил предложение о введении дресс-кода в театрах
Фото: kremlin.ru
Люди должны выглядеть в театре прилично, однако насаждение культуры поведения является неправильным в вопросе дресс-кода. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он призвал развивать данную культуру, чтобы людям было стыдно приходить в театр в неприличной одежде.
"Театр все-таки должен быть храмом культуры", – сказал Песков.
Ранее ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе предложил ввести дресс-код в театрах. Он провел аналогию с посещением храма, куда нельзя входить в шортах или с открытыми плечами.
Артист отметил, что Минкультуры России могло бы разработать соответствующие рекомендации или правила, которые бы регламентировали внешний вид посетителей.