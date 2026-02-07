07 февраля, 17:02Спорт
Швейцарский горнолыжник фон Алльмен стал первым победителем ОИ-2026
Фото: ТАСС/AP Photo/Rebecca Blackwell
Швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен завоевал первую золотую медаль в скоростном спуске на зимних Олимпийских играх, которые проходят в итальянском Бормио. Об этом сообщает ТАСС.
Его результат составил 1 минуту 51,61 секунды. Вторым стал итальянец Джованни Францони (отставание – 0,20 секунды), третье место занял также итальянец Доминик Парис (+0,50).
Ранее хоккеисток сборной Швейцарии изолировали на Играх после выявления случая заражения норовирусом у одной из спортсменок. В связи с этой причиной команда пропустила церемонию открытия соревнований.
6 февраля сборная Швейцарии победила Чехию в стартовом матче на групповом этапе Олимпиады. Следующую игру команда должна была провести 7 февраля против Канады.
Олимпийские игры завершатся 22 февраля. Всего на них выступят 13 российских атлетов, включая фигуристов Петра Гуменника и Аделию Петросян, лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву, ски-альпиниста Никиту Филиппова, шорт-трекистов Ивана Посашкова и Алену Крылову, конькобежцев Ксению Коржову и Анастасию Семенову, саночников Дарью Олесик и Павла Репилова, горнолыжников Семена Ефимова и Юлию Плешкову.
