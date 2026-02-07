Форма поиска по сайту

07 февраля, 17:45

Мэр Москвы

Сергей Собянин стал лауреатом спецпремии в рамках "Золотой маски"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин стал лауреатом специальной премии в рамках национальной театральной премии "Золотая маска". Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

"Наградой за поддержку театрального искусства России отмечен мэр Москвы Сергей Собянин", – указывается в сообщении.

Церемония награждения состоится 27 марта. Премия ориентирована на тех, кто вносит значимый вклад в развитие и поддержку театрального искусства России.

Ранее на главной сцене Театра имени Вахтангова вручили Международную премию зрительских симпатий "Звезда Театрала". Награду в главной номинации – "Лучший спектакль. Большая форма" – получила постановка Анатолия Шульева "Солнце Ландау" (Театр им. Вахтангова). Среди лауреатов также оказались актеры Антон Хабаров, Анна Якунина, Лидия Вележева, Павел Попов и другие.

"Звезда Театрала" – 2025 традиционно охватила как регионы России, так и зарубежные страны. Звание "Лучший русский театр за рубежом" получил коллектив из Киргизии, а в категории "Лучший региональный театр" победил театр из Рязани.

мэр Москвыкультура

