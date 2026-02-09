Форма поиска по сайту

Запуск SpaceX с российским космонавтом Федяевым пройдет 12 февраля

Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Жабриков

Запуск корабля SpaceX с миссией Crew‑12 с российским космонавтом Андреем Федяевым на борту перенесен на 12 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

"<…> нацелены на запуск миссии Crew‑12 к Международной космической станции (МКС) не ранее 05:38 утра по восточному времени (13:38 по московскому времени. – Прим. ред.)", – говорится в сообщении.

Старт состоится с Космической станции ВВС на мысе Канаверал во Флориде.

Комиссия ранее подтвердила готовность Федяева к полету на МКС. Ее состав включил в себя представителей различных организаций, таких как "Роскосмос", Центр подготовки космонавтов, корпорация "Энергия", Центр Хруничева и Институт медико-биологических проблем.

Экспедиция космонавта пройдет в рамках соглашения о перекрестных полетах, подписанного госкорпорацией "Роскосмос" и NASA.

