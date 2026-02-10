Сергей Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Новатор Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Стартовал прием заявок на седьмой конкурс инновационных разработок "Новатор Москвы". Об этом в мессенджере MAX объявил Сергей Собянин.

В конкурсе представлено три номинации:



"Проект будущего" – для проектов, которые находятся на ранней стадии разработки;

"Меняющие реальность" – для уже сформированных прототипов с проработанной бизнес-моделью;

"Лидеры инноваций" – для команд, у которых подготовлен продукт, сформирована выручка и зарегистрировано юридическое лицо.

Мэр уточнил, что в каждой номинации представлено 6 основных для столицы направлений. Заявки смогут подать ученые, разработчики и технологические предприниматели, которым уже исполнилось 14 лет. Им предоставят возможность участвовать в конкурсе как индивидуально, так и в командах до 5 человек.

Прием заявок будет осуществляться до 5 мая. Победители получат на развитие своих проектов до 1,5 миллиона рублей.

"Ждем тех, кто создает технологические решения, хочет вывести их на рынок и внедрить в городскую среду", – отметил Собянин.

Конкурс проводится с 2020 года. В 2025-м в нем приняли участие свыше 5 тысяч человек. 36 проектов стали победителями и призерами. Например, в направлении "Промышленность" первое место занял проект Simple Weibull Reliability Analysis – модульная ИТ-платформа для фирм, представленных в нефтегазовой, химической, энергетической, металлургической, горнодобывающей и авиастроительной сферах.

Проект позволяет уменьшать риски происшествий на опасных производственных объектах. В 2025 году разработчики модульной ИТ-платформы подписали контракты с некоторыми крупными заказчиками. Благодаря этому им удалось привлечь инвестиции от венчурных фондов.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что к столичным проектам для инноваторов – "Академии инноваторов", конкурсу "Новатор Москвы" и хакатону "Лидеры цифровой трансформации" – присоединились более 90 тысяч человек.

Среди участников были изобретатели из России и других стран, в том числе Белоруссии, Китая, Таиланда, Индии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Около 60% инноваторов – молодежь до 35 лет.