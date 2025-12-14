Форма поиска по сайту

14 декабря, 14:26

Мэр Москвы

Сергей Собянин подвел итоги VIII ежегодного молодежного форума "Наследие"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин в мессенджере MAX подвел итоги VIII ежегодного молодежного форума "Наследие", который в этом году проходил в столице.

По его словам, в мероприятии приняли участие около 30 тысяч человек. Основной темой форума в этом году стало сохранение и популяризация культурного наследия с учетом интеграции исторических памятников в современную городскую среду.

В результате московские эксперты в области реставрации, охраны и использования исторических и культурных памятников смогли обменяться мнениями и опытом с коллегами из регионов.

В программу форума, как и в прошлые годы, вошли деловые, образовательные и экскурсионные мероприятия. Также был проведен конкурс студенческих работ, в котором приняли участие более 500 студентов более чем из 50 университетов, в том числе из российских регионов и других стран.

Среди московских учеников победу одержала команда, которая решила создать многофункциональный общественный центр в производственном корпусе Московской шерстоткацкой мануфактуры на улице Петра Алексеева.

"Победителем среди 12 регионов-участников стала команда из Владимира. В международной части лучшей стала команда из Белоруссии", – уточнил мэр Москвы.

Завершился форум городским фестивалем, который можно было посетить всей семьей. Гостей приглашали на мастер-классы и лекции от известных москвоведов.

Ранее форум "Поколение героев" стал площадкой для открытого диалога, обмена опытом и обсуждения общественных инициатив молодых людей. Участие в его организации приняло московское отделение Российского военно-исторического общества (РВИО).

В программу форума вошли лекции по темам "Спорт", "Медиа", "Здоровье", "Служение" и "Искусство". В рамках мероприятия была организована одновременная игра в шахматы с российским шахматистом, гроссмейстером Сергеем Карякиным.

мэр Москвыобществогород

