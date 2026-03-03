Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 07:22

Политика

Дмитриев назвал прогулку президента ОАЭ по торговому центру мощным посланием

Фото: 123RF/elnur

В Сети появилось видео, на котором президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммад бен Зайд аль-Нахайян прогуливается по торговому центру Dubai Mall. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев назвал эти кадры мощным посланием.

На представленных кадрах глава государства предстает в неформальной обстановке.

"Устойчивые ОАЭ – одно из немногих по-настоящему нейтральных мест в мире, ориентированное на миротворчество и процветание", – подчеркнул Дмитриев на своей странице в соцсети X.

Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ на это Исламская республика приступила к нанесению ракетных ударов по Израилю и военным объектам США, расположенных в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В результате военной операции Штатов и Израиля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также скончались министр обороны страны Азиз Насирзаде и начальник Генштаба Абдольрахим Мусави.

Недвижимость в ОАЭ может подешеветь вдвое из-за военного конфликта

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политика

Главное

Почему у россиян снизился уровень цифровой грамотности?

Снижение связано с демографической динамикой

Еще один ключевой фактор – активное развитие технологий, в том числе ИИ

Читать
закрыть

Как изменятся продукты и цены после введения новых ГОСТов?

Потребитель сможет доверять тому, что лежит на полке

Увеличение стоимости товаров, изготовленных по ГОСТу, будет в пределах уровня инфляции

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика