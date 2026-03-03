Дмитриев назвал прогулку президента ОАЭ по торговому центру мощным посланием

Фото: 123RF/elnur

В Сети появилось видео, на котором президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммад бен Зайд аль-Нахайян прогуливается по торговому центру Dubai Mall. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев назвал эти кадры мощным посланием.

На представленных кадрах глава государства предстает в неформальной обстановке.

"Устойчивые ОАЭ – одно из немногих по-настоящему нейтральных мест в мире, ориентированное на миротворчество и процветание", – подчеркнул Дмитриев на своей странице в соцсети X.

Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ на это Исламская республика приступила к нанесению ракетных ударов по Израилю и военным объектам США, расположенных в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В результате военной операции Штатов и Израиля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также скончались министр обороны страны Азиз Насирзаде и начальник Генштаба Абдольрахим Мусави.