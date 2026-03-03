Трамп заявил, что США могут "вечно" вести войны за счет своих запасов оружия

Фото: whitehouse.gov

США располагают практически неограниченными запасами вооружений, заявил американский лидер Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

"Войны можно вести "вечно" и крайне успешно, используя только эти запасы", – подчеркнул он.

Трамп также вновь обвинил бывшего президента США Джо Байдена в безвозмездной передаче оружия Украине. По его словам, в ходе своего первого срока он восстановил вооруженные силы страны и продолжает укреплять их. К настоящему времени США "достаточно запаслись и готовы по-крупному побеждать".

Израиль и Штаты начали совместную атаку по Ирану 28 февраля. В ответ на это Исламская Республика ударила по еврейскому государству, а также американским базам в странах Персидского залива.

По словам Трампа, операцию против Ирана планировалось проводить в течение 4–5 недель, однако у США есть потенциал для увеличения этого срока. Глава Белого дома также указывал, что Вашингтон подошел к завершающей стадии реализации всех намеченных целей.