03 марта, 13:20

Политика
Песков: изменения темпов переговоров по Украине из-за Ближнего Востока нет

Песков оценил влияние конфликта на Ближнем Востоке на переговоры по Украине

Фото: kremlin.ru

Изменения темпов переговорного процесса по Украине из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке пока нет, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы посмотрим, время покажет, пока никаких индикаций на этот счет нет", – указал он.

Песков добавил, что у американской стороны, очевидно, "работы добавилось".

Помимо этого, в настоящий момент вряд ли можно говорить о новом раунде переговоров в Абу-Даби по "понятным причинам". Сейчас нет никакой ясности по срокам и месту встречи. Кремль проинформирует, когда появится информация.

США и Израиль нанесли первые удары по Ирану 28 февраля. Республика в ответ атаковала еврейское государство и американские военные объекты, которые расположены в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В Иране погибли 787 человек, включая верховного лидера Али Хаменеи. Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан пообещал, что его убийство не останется безнаказанным.

Тегеран отказался вести переговоры с Вашингтоном. Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани уточнил, что американский лидер Дональд Трамп поверг Ближний Восток в хаос своими "пустыми надеждами".

США и Израиль нанесли новые удары по Тегерану

Сюжеты: Переговоры по Украине , Конфликт на Ближнем Востоке
