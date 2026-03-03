В Иране заявили о наличии данных о том, где Нетаньяху проводит встречи

Фото: ТАСС/ЕРА/ABIR SULTAN

У Ирана есть обширные разведданные об израильских военных объектах, в том числе месте, где премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит свои заседания. Об этом в эфире гостелевидения заявил помощник и старший советник главнокомандующего иранскими силами Рахим Сафави.

По его словам, база данных Ирана полностью обновлена. Разведка знает обо всех целях вокруг Исламской Республики, а также израильских и американских намерениях, пояснил Сафави.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля, когда Израиль и США атаковали Иран. В ответ республика нанесла удары по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Накануне, 2 марта, Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об ударе по офису Нетаньяху. Позднее майор запаса Армии обороны Израиля Анна Уколова опровергла эту информацию.