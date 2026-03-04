СК установил местонахождение 17-летнего подростка, пропавшего в Ленобласти

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Ленинградской области установили местонахождение 17-летнего подростка, который пропал 25 февраля. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета России по региону.

Подробности пока не раскрываются.

Об исчезновении молодого человека стало известно 3 марта. Юноша ушел из дома в поселке Янино-1 во Всеволожском районе и не вернулся. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Парня искали волонтеры отрядов "Северо-Запад" и "ЛизаАлерт". Как сообщали следователи, 2 марта его видели на станции метро "Ладожская" в Санкт-Петербурге. Вместе с тем мама подростка выразила уверенность в том, что ее сын находился под влиянием мошенников и выполнял их указания.