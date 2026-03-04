Форма поиска по сайту

04 марта, 11:41

Транспорт

Шесть составов "Москва-2026" начали проходить обкатку в метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сразу шесть составов "Москва-2026" начали проходить обкатку в столичном метрополитене. В скором времени они будут перевозить пассажиров на Замоскворецкой линии, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Ведомство напомнило, что обкатка представляет из себя комплексную проверку систем новых поездов. В ее рамках специалисты тестируют десятки параметров для безопасности и надежности.

Они проверяют подвагонное и вагонное оборудование, экипажную часть, работу раздвижных дверей, плавность хода поезда по рельсам, освещение и уровень вибрации в салоне, работу фар, длину тормозного пути и другое.

Для выхода на линию с пассажирами новый состав должен проехать 300 километров без замечаний. Если фиксируются нарушения, то их устраняют и проверки начинаются заново.

"Столичное метро – № 1 по обновлению поездов среди метрополитенов Европы и Америки. Сегодня по Замоскворецкой линии курсируют 48 вагонов самой современной и технологичной серии "Москва-2026". Поезда состоят из отечественных комплектующих и собираются в России", – отметил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что в ближайшее два года планируется поставить 700 вагонов для метро.

Ранее Сергей Собянин рассказал, какие изменения ждут столичное метро в ближайшие годы. В 2026-м планируется запуск первого отрезка Рублево-Архангельской линии от "Делового центра" до "Бульвара Генерала Карбышева".

Также запущены электродепо "Южное" и "Столбово". Кроме того, активно обновляется и подвижной состав – с 2010 года средний возраст вагонов сократился почти вдвое.

Большой кольцевой линии столичного метро исполнилось 3 года

