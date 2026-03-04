Daily Mirror: переживший кому немец рассказал, что видел ад

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Немец Герхард Шуг, переживший кому после попытки самоубийства, рассказал, что видел ад, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на издание Daily Mirror.

Мужчина поделился, что вместо привычного "света в конце тоннеля" он оказался у мрачного старинного замка. Там на плоском троне восседал дьявол, к которому на лодках доставляли человеческие души. Затем часть из них отвозили к черным камням, которые с жутким скрипом перемалывали их.

Шуг признался, что был напуган до смерти. Ему было страшно не за себя, а от того, что происходит с душами людей.

Он заявил, что этот опыт полностью изменил его отношение к жизни. Теперь мужчина твердо убежден: у человека нет права совершать самоубийство. Оставшиеся годы он живет с надеждой встретить свою умершую дочь в раю.

Ранее мексиканская певица Пати Муньос, пережившая клиническую смерть, рассказала, что увидела жуткое видение, напоминающее преисподнюю. Она отметила, что вокруг была грязь, а из "земли торчали головы и плакали, как в фильме ужасов".