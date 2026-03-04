Юрист Ярмуш: туроператоры обязаны вернуть деньги из-за ситуации на Ближнем Востоке

Некоторые турагентства отказываются возвращать деньги россиянам за несостоявшийся отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке, рассказали путешественники. В законности этих действий разбиралась Москва 24.

Штраф или компенсация?

Ряд туроператоров не спешат возвращать россиянам деньги при отказе от отдыха из-за боевых действий на Ближнем Востоке, сообщил телеканал Москва 24 со ссылкой на пострадавших.

Одна из них, Мария, рассказывала, что должна была лететь с двумя детьми утром 4 марта. Но из-за того, что на тот момент воздушное пространство было закрыто до 3-го числа, туроператор не хотел выплачивать средства назад.

"Если мы по своей инициативе расторгаем тур и его аннулируем, это 100-процентный штраф с нашей стороны. Тур не аннулируется, пока не наступит время нашего вылета. В этот момент должно быть или закрыто воздушное пространство, или должны быть официальные заявления властей", – рассказала о своей ситуации Мария.

В таких условиях некоторые россияне оказались перед выбором: лишиться средств или все же рискнуть. Однако адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в разговоре с Москвой 24 отметила, что подобные действия туроператоров неправомерны. По ее словам, даже если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию.





Мария Ярмуш адвокат, специалист по гражданскому и международному праву При этом коммуницировать нужно только письменно – никаких звонков и устных обещаний, потому что операторы могут убеждать, что все уладят, но для защиты прав нужны доказательства слов. Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально: указать, когда куплен тур, на какие даты, в какой пункт назначения.

Эксперт добавила, что в обращении нужно обязательно сослаться и на рекомендацию МИД России не посещать страны Персидского залива из-за военных действий.

Если поездка должна была пройти транзитом через эти государства, путешественник вправе потребовать от туроператора помощи, даже когда конечная страна назначения находится за пределами зоны конфликта.

"В таком случае компания может попробовать изменить дату вылета или билеты, чтобы скорректировать логистику. Оснований для возврата тура в данном случае может и не быть, но задача оператора – решить вопрос, как клиент доберется до места отдыха", – объяснила адвокат.

Если туроператор не отвечает на претензию или дает отказ, нужно обратиться в суд. Основание для иска – закон "О защите прав потребителей": услуги должны предоставляться надлежащим образом, и, если это не сделано, деньги обязаны вернуть или услугу должны предоставить позже, указала Мария Ярмуш.

Что касается тех, кто узнал о конфликте во время пересадки и не хочет лететь дальше, даже если перевозчик решает придерживаться плана полета, нужно требовать от туроператора возврата денег за неиспользованные билеты, добавила адвокат.





Мария Ярмуш адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Суд примет во внимание, что лететь в зону конфликта было бы опасно. К тому же МИД России официально предупредил граждан, эвакуирует дипломатов и сотрудников из Ирана и Израиля – это общеизвестные факты, доказывать их не нужно.

Она подчеркнула, что основные аргументы для требований опираются на то, что договор должен исполняться надлежащим образом. В данном случае услуги не оказаны по объективным причинам, не зависящим от туриста.

По ее словам, ситуация похожа на времена пандемии: руководства стран вводили санитарные меры, закрывали границы и запрещали перелеты. Сейчас же небо закрыто, лететь в регион опасно, и это признано на государственном уровне, указала Ярмуш.

Альтернативные варианты

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов подчеркнул в разговоре с Москвой 24, что в связи с угрозой безопасности жизни и здоровью российских туристов МИД, а затем и регулятор в туристической отрасли – министерство экономического развития – рекомендовали воздержаться от поездок в страны Персидского залива и прекратить продажи туров в этом направлении.

"Таким образом, вступает в силу действие статьи 14 закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". Она говорит о праве путешественника при подтвержденной угрозе безопасности отказаться от поездки и получить обратно всю стоимость оплаченного тура либо пропорционально уже полученному времени отдыха, если человек уже находится за рубежом", – объяснил эксперт.

Однако, как правило, в подобных ситуациях туроператоры предлагают возможность альтернативного путешествия – либо другое направление, либо перенос сроков на иные даты, отметил Мохов.





Георгий Мохов вице-президент РСТ Это договорные условия, которых стороны могут достичь с тем, чтобы компании не понесли убытки, а путешественники получили тот отдых, на который они рассчитывают.

По его словам, отмена путешествия обычно происходит через турагентов: подается заявка на аннуляцию бронирования и расчет суммы возврата. Затем компания отвечает либо турагенту в случае, когда все приобреталось через него, либо непосредственно путешественнику.

Если клиент требует возврата полной стоимости, а туроператор не может этого сделать из-за отсутствия денежных средств (или партнеры, отели и перевозчики не возвращают оплату), возникает конфликт. В этом случае он решается только в судебном порядке.





Георгий Мохов вице-президент РСТ Есть небольшая вероятность того, что власти в итоге разрешат использовать операторам фонды персональной ответственности, которые находятся в ассоциации "Турпомощь". Сейчас их можно задействовать только в случае банкротства туроператора, но в период коронавируса правительство разрешило брать эти средства в том числе и на оперативные цели, то есть для расчетов за несостоявшиеся поездки.

Мохов отметил, что в данный момент происходят возвраты средств за поездки, которые должны были состояться "сегодня-завтра", так как ситуация по вылетам в ближайшие дни пока не разрешилась. Касательно более поздних дат (конец марта и апрель), путешественники пока занимают выжидательную позицию, заключил представитель РСТ.

