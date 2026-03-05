Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 марта, 16:56

Происшествия

Мужчина напал с ножом на прохожих и угрожал продавцу магазина в Подольске

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Мужчина ранил ножом двух прохожих и угрожал продавцу магазина в подмосковном Подольске. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД России по Московской области.

По информации ведомства, нападение произошло в микрорайоне Климовск. Неизвестный нанес непроникающие ножевые ранения двум мужчинам, после чего скрылся.

На место ЧП прибыли полицейские. Они выяснили, что сначала злоумышленник напал на 38-летнего местного жителя около магазина, а затем – на 67-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья около пешеходного перехода. Пострадавшие госпитализированы.

Правоохранители также установили, что в тот же день дебошир заходил в супермаркет на Молодежной улице, где угрожал работнику торговой точки расправой.

Подозреваемого задержали в Подольске. Им оказался ранее судимый 44-летний приезжий из Якутии. Во время обыска по месту его временного проживания полиция нашла и изъяла складной нож, который использовался при совершении вышеуказанных преступлений.

Сам задержанный объяснил, что в тот день находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом причины своих действий он назвать не смог. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Новокузнецке 63-летний мужчина на фоне бытового конфликта более 25 раз ударил ножом 93-летнего отца. Последний скончался на месте от полученных травм. Сам злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело об убийстве.

"Московский патруль": бизнесмен напал на жену и сына в Москве

Читайте также


происшествия

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика