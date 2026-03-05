Мужчина напал с ножом на прохожих и угрожал продавцу магазина в Подольске

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Мужчина ранил ножом двух прохожих и угрожал продавцу магазина в подмосковном Подольске. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД России по Московской области.

По информации ведомства, нападение произошло в микрорайоне Климовск. Неизвестный нанес непроникающие ножевые ранения двум мужчинам, после чего скрылся.

На место ЧП прибыли полицейские. Они выяснили, что сначала злоумышленник напал на 38-летнего местного жителя около магазина, а затем – на 67-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья около пешеходного перехода. Пострадавшие госпитализированы.

Правоохранители также установили, что в тот же день дебошир заходил в супермаркет на Молодежной улице, где угрожал работнику торговой точки расправой.

Подозреваемого задержали в Подольске. Им оказался ранее судимый 44-летний приезжий из Якутии. Во время обыска по месту его временного проживания полиция нашла и изъяла складной нож, который использовался при совершении вышеуказанных преступлений.

Сам задержанный объяснил, что в тот день находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом причины своих действий он назвать не смог. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

