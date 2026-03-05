Форма поиска по сайту

05 марта, 18:29

Экономика

Lada зарегистрировала новый товарный знак в России

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Роспатент зарегистрировал новый товарный знак Lada Parus, предназначенный для продажи автомобилей и запчастей к ним. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу ведомства.

Обращение было подано в феврале 2025 года, а положительное решение по нему федеральная служба по интеллектуальной собственности приняла в феврале 2026-го.

Теперь в России под брендом Lada Parus официально разрешена реализация транспортных средств, запасных частей, аксессуаров и детских игрушек в виде моделей машин, включая дистанционно управляемые.

Помимо этого, под маркой планируется предоставлять услуги по ремонту и техническому обслуживанию авто.

Продажу машин также сможет осуществлять китайская компания Huawei, зарегистрировавшая в РФ два товарных знака автомобилей и электромобилей.

В свою очередь, положительное решение о регистрации марки E-tron немецкого автопроизводителя Audi позволит компании производить и распространять детали автомобилей, аксессуары для них, а также аппараты, перемещающиеся по земле, воздуху и воде.

бизнесэкономикатранспортавто

