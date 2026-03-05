Форма поиска по сайту

05 марта, 20:08

Политика

Трамп заявил, что хочет лично участвовать в процессе выбора следующего лидера Ирана

Фото: depositphotos/actionsports

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет лично принимать участие в процессе выбора следующего лидера Ирана, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Axios.

Сейчас вероятным кандидатом называют Моджтаба Хаманеи, сын убитого верховного лидера Али Хаменеи. Кроме того, среди возможных вариантов – член временного руководящего совета Алиреза Арафи и внук первого верховного лидера Хасана Хомейни.

Однако, по мнению Трампа, "они теряют время". Он назвал сына Хаменеи "пустым местом" и подчеркнул, что продолжение курса приведет к тому, что США вернется к войне "через пять лет". В связи с этим Вашингтон хочет того, что "принесет гармонию и мир в Иран".

Американский лидер добавил, что должен участвовать в назначении, как это было с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес.

Израиль и США, начиная операцию против Ирана, рассчитывали на быстрый разгром противника, заявил политолог, кандидат философских наук Юрий Баранчик в эфире радиостанции "Комсомольская правда". Он подчеркнул, что высшие лица Исламской Республики были ликвидированы в первые дни конфликта, однако страна продолжает давать "достойный отпор".

"Руководство Ирана показало устойчивость к поражению высоких руководителей, к сопротивлению. Я уверен, что после прошлогоднего конфликта у них были уже наработаны параллельные цепочки связей как по вертикали, так и по горизонтали", – отметил эксперт.

По словам Баранчика, были намечены цели для работы в условиях автономного режима, когда командиры среднего подразделения не получают приказов от вышестоящих. Благодаря этому оборона Ирана демонстрирует хорошую устойчивость.

В связи с этим Израиль и США не смогут достичь обозначенных целей в ближайшее время. Кроме того, по словам политолога, чем дольше Иран сопротивляется, "тем призрачней" выглядит победа для Трампа и премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда США и Израиль атаковали Иран. Хаманеи погиб в результате атаки. В ответ Тегеран нанес удары по израильской территории и американским военным базам в регионе. По последним данным, число погибших в ходе ударов США и Израиля по Ирану возросло до 1 230 человек.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

