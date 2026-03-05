Форма поиска по сайту

05 марта, 18:56

Транспорт

Движение транспорта перекрыто на ряде улиц в Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Движение транспорта перекрыли на нескольких улицах в Москве. Об этом предупредила пресс-служба столичного Дептранса.

Временные ограничения действуют на улицах Новый Арбат около дома 1 в сторону центра, Тверской у дома 15/1, Моховой и Житной вблизи дома 14.

Также нельзя проехать на съезд с внешней стороны МКАД на Киевское шоссе в сторону области, внутреннюю сторону Садового кольца у Крымского Вала и Боровицкую площадь.

В настоящее время для водителей продолжает оставаться недоступным участок дороги Северо-Восточной хорды в районе станции метро "Ботанический сад". Ограничения, действующие в ночное время, продлятся до 20 апреля.

Меры были введены в связи с проведением строительных работ. В частности, они затронули одну полосу на Московском скоростном диаметре (СВХ).

Затруднения движения возможны на севере Москвы вечером 5 марта из-за матча

