Движение транспорта перекрыто на ряде улиц в Москвы
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Движение транспорта перекрыли на нескольких улицах в Москве. Об этом предупредила пресс-служба столичного Дептранса.
Временные ограничения действуют на улицах Новый Арбат около дома 1 в сторону центра, Тверской у дома 15/1, Моховой и Житной вблизи дома 14.
Также нельзя проехать на съезд с внешней стороны МКАД на Киевское шоссе в сторону области, внутреннюю сторону Садового кольца у Крымского Вала и Боровицкую площадь.
В настоящее время для водителей продолжает оставаться недоступным участок дороги Северо-Восточной хорды в районе станции метро "Ботанический сад". Ограничения, действующие в ночное время, продлятся до 20 апреля.
Меры были введены в связи с проведением строительных работ. В частности, они затронули одну полосу на Московском скоростном диаметре (СВХ).
