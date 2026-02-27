Схема движения изменится в районе 106-го километра МКАД в марте

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 15 марта в Балашихе будет закрыт съезд к дому 23б в микрорайоне 1 Мая на внешней стороне 106-го километра МКАД. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

При этом выезд с придомовой территории останется без изменений. Для проезда к необходимым объектам можно будет воспользоваться ближайшими съездами на 105‑м километре МКАД.

Изменения призваны сделать проезд по магистрали более комфортным и безопасным. Отмечается, что съезды к близлежащим объектам создают помехи для основного потока: водителям приходится снижать скорость, что приводит к затруднениям и повышает риск ДТП.

Ранее в Москве перекрыли движение автотранспорта на улице Новозаводской до 1 ноября 2027 года. Ограничения связаны с проведением строительных работ. Они коснутся участка дороги от дома 18а, строения 111, до дома 26, строения 7.

Кроме того, движение автотранспорта на участке дороги Северо-Восточной хорды в районе станции метро "Ботанический сад" будет ограничено в ночное время до 20 апреля 2026 года.