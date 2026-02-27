Форма поиска по сайту

27 февраля, 14:46

Транспорт

В столице выпущены новые "Тройки" с работами победителей конкурса "Золотая черепаха"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве выпущены новые карты "Тройка", на которых представлены работы победителей международного конкурса "Золотая черепаха – 2025". Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов указал, что новые "Тройки" стали продолжением сотрудничества с конкурсом, который проводится с 2019 года при поддержке правительства Москвы и столичного департамента природопользования.

До этого также выпускались транспортные карты с работами финалистов конкурса, а в метро проводилась выставка лучших фотографий дикой природы. На новых "Тройках" представлены изображения тигра, морской черепахи и щенка южного морского слона.

Приобрести новые транспортные карты можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", в интернет-магазине метро, а также на маркетплейсах.

Ранее в Москве и Зеленограде в киосках печати появились в продаже новые лимитированные карты "Тройка" с персонажами мультфильма "Вовка в Тридевятом царстве". Всего в серии шесть уникальных дизайнов, тираж ограничен.

Помимо проезда в столичном транспорте, картой можно оплатить речную прогулку на теплоходах, а также билеты в зоопарк и парк "Зарядье". Новая серия создана совместно с "Союзмультфильмом".

транспорт

