Музей транспорта Москвы выпустил лимитированные карты "Тройка" с зебрами

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

Музей транспорта Москвы выпустил коллекцию лимитированных карт "Тройка", посвященную издательскому проекту музея – детской книге "Почему зебра переходит дорогу?", сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Карты можно получить в двух цветах:



красную – с 24 февраля в подарок при покупке двух плакатов А1;

синюю – с 9 марта при покупке детских изданий "Почему зебра переходит дорогу?" или "Экобукварь".

Приобрести товары можно в сувенирных магазинах на Северном речном вокзале и в павильоне "Транспорт СССР" на ВДНХ. Количество карт ограничено.

Как отметил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, тематические "Тройки" продолжают знакомить пассажиров с культурными проектами города. В частности, с издательской программой Музея транспорта Москвы. Детские книги музея помогают юным москвичам изучать транспортную историю и правила безопасности на дороге.

Ранее в столице выпустили тематические карты "Тройка" к 23 февраля. Они доступны в двух вариантах: с символикой Дня защитника Отечества и датой праздника. Купить карты можно на стойках "Живое общение" и в фирменных магазинах на станциях метро.