28 февраля, 13:26

Культура

"Мосбилет" приглашает на премьерный спектакль в Театр на Юго-Западе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Спектакль "Последняя женщина сеньора Хуана" пройдет в Театре на Юго-Западе с 6 марта по 29 мая. Билеты можно купить на сайте "Мосбилет", сообщила пресс-служба культурного учреждения.

"Приглашаем на премьеру Театра на Юго-Западе – спектакль "Последняя женщина сеньора Хуана" художественного руководителя, заслуженного артиста России Олега Леушина, где он исполнит главную роль", – говорится в сообщении.

Постановка рассказывает историю жизни Хуана, который в прошлом был романтиком, а потом стал философом и насмешником, который ищет тихого пристанища. Однако после встречи с Кончитой он вновь решается на нежное чувство, рассказали в театре.

Там уточнили, что выбор пьесы связан с прошлогодним юбилеем советского и российского театрального режиссера Валерия Беляковича, который ранее ставил ее на сцене театра.

По словам Леушина, главная особенность постановки в том, что он решил использовать в ней настоящее холодное оружие. В спектакле много фехтовальных сцен, добавил он.

Между тем москвичи и гости столицы могут приобрести через сервис "Мосбилет" билеты на спектакль "Спешите делать добро" театра "Современник". Постановка основана на пьесе советского драматурга Михаила Рощина.

Театр "Шалом" отметит годовщину новоселья на новой сцене на Новослободской

