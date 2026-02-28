28 февраля, 13:26Культура
"Мосбилет" приглашает на премьерный спектакль в Театр на Юго-Западе
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Спектакль "Последняя женщина сеньора Хуана" пройдет в Театре на Юго-Западе с 6 марта по 29 мая. Билеты можно купить на сайте "Мосбилет", сообщила пресс-служба культурного учреждения.
"Приглашаем на премьеру Театра на Юго-Западе – спектакль "Последняя женщина сеньора Хуана" художественного руководителя, заслуженного артиста России Олега Леушина, где он исполнит главную роль", – говорится в сообщении.
Постановка рассказывает историю жизни Хуана, который в прошлом был романтиком, а потом стал философом и насмешником, который ищет тихого пристанища. Однако после встречи с Кончитой он вновь решается на нежное чувство, рассказали в театре.
Там уточнили, что выбор пьесы связан с прошлогодним юбилеем советского и российского театрального режиссера Валерия Беляковича, который ранее ставил ее на сцене театра.
По словам Леушина, главная особенность постановки в том, что он решил использовать в ней настоящее холодное оружие. В спектакле много фехтовальных сцен, добавил он.
Между тем москвичи и гости столицы могут приобрести через сервис "Мосбилет" билеты на спектакль "Спешите делать добро" театра "Современник". Постановка основана на пьесе советского драматурга Михаила Рощина.
