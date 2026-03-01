Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:18

Политика
Главная / Новости /

Постпред Ирана Иравани: атака США и Израиля является военным преступлением

В Иране назвали атаку США и Израиля военным преступлением

Фото: depositphotos/javarman

Удары США и Израиля по территории Ирана являются военным преступлением и преступлением против человечности. Об этом заявил постпред исламской республики при ООН Амир Саид Иравани.

"Помимо многочисленных гражданских жилых зданий, агрессоры также нанесли удар по школе в городе Минаб провинции Хормозган, убив более ста детей. Число невинных жертв среди гражданских лиц продолжает расти", – указал дипломат, которого цитирует ТАСС.

По словам Иравани, США шаблонно искажают факты и опираются на дезинформацию в попытках оправдать неприкрытую агрессию против Ирана.

Иранские военнослужащие используют все необходимые средства для защиты от американо-израильской агрессии. Страна продолжит решительно и без колебаний пользоваться правом на самооборону до прекращения атаки, подчеркнул постпред.

"Республика Иран неоднократно подтверждала свою приверженность дипломатии и переговорам, однако она никогда не поддастся давлению, принуждению или силе", – добавил дипломат.

Тегеран рассчитывает, что Совбез ООН не только осудит данную военную операцию, но также признает США и Израиль ответственными за нанесенный ущерб и обяжет выплатить полную компенсацию республике.

Иравани выразил признательность России, Китаю и Пакистану за принципиальную позицию и осуждение ударов по Ирану.

"Вызывает сожаление, что некоторые члены совета, явно демонстрируя подход, основанный на двойных стандартах, проигнорировали агрессию со стороны США и Израиля против Ирана и осудили Иран за использование своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии с Уставом ООН", – заключил дипломат.

Израиль совместно с США нанесли удар по Ирану 28 февраля, после чего в исламской республике объявили чрезвычайное положение. В ответ на это Иран ответно атаковал Израиль, а также военные базы США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

По данным СМИ, верховный лидер Ирана Али Хаменеи во время атаки отсутствовал в городе, его перевезли в безопасное место. Однако президент США Дональд Трамп объявил о смерти Хаменеи в результате обстрелов.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал военную операцию США и Израиля против Ирана безответственным шагом и неспровоцированным актом вооруженной агрессии в нарушение устава ООН и международного права. Он обратил внимание, что Тель-Авив и Вашингтон применили силу в разгар переговоров по иранской ядерной программе.

Постпреды стран ЕС проведут в Брюсселе заседание по ситуации на Ближнем Востоке

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика