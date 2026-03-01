Постпред Ирана Иравани: атака США и Израиля является военным преступлением

Фото: depositphotos/javarman

Удары США и Израиля по территории Ирана являются военным преступлением и преступлением против человечности. Об этом заявил постпред исламской республики при ООН Амир Саид Иравани.

"Помимо многочисленных гражданских жилых зданий, агрессоры также нанесли удар по школе в городе Минаб провинции Хормозган, убив более ста детей. Число невинных жертв среди гражданских лиц продолжает расти", – указал дипломат, которого цитирует ТАСС.

По словам Иравани, США шаблонно искажают факты и опираются на дезинформацию в попытках оправдать неприкрытую агрессию против Ирана.

Иранские военнослужащие используют все необходимые средства для защиты от американо-израильской агрессии. Страна продолжит решительно и без колебаний пользоваться правом на самооборону до прекращения атаки, подчеркнул постпред.

"Республика Иран неоднократно подтверждала свою приверженность дипломатии и переговорам, однако она никогда не поддастся давлению, принуждению или силе", – добавил дипломат.

Тегеран рассчитывает, что Совбез ООН не только осудит данную военную операцию, но также признает США и Израиль ответственными за нанесенный ущерб и обяжет выплатить полную компенсацию республике.

Иравани выразил признательность России, Китаю и Пакистану за принципиальную позицию и осуждение ударов по Ирану.

"Вызывает сожаление, что некоторые члены совета, явно демонстрируя подход, основанный на двойных стандартах, проигнорировали агрессию со стороны США и Израиля против Ирана и осудили Иран за использование своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии с Уставом ООН", – заключил дипломат.

Израиль совместно с США нанесли удар по Ирану 28 февраля, после чего в исламской республике объявили чрезвычайное положение. В ответ на это Иран ответно атаковал Израиль, а также военные базы США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

По данным СМИ, верховный лидер Ирана Али Хаменеи во время атаки отсутствовал в городе, его перевезли в безопасное место. Однако президент США Дональд Трамп объявил о смерти Хаменеи в результате обстрелов.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал военную операцию США и Израиля против Ирана безответственным шагом и неспровоцированным актом вооруженной агрессии в нарушение устава ООН и международного права. Он обратил внимание, что Тель-Авив и Вашингтон применили силу в разгар переговоров по иранской ядерной программе.