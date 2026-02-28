Городские службы Москвы следят за состоянием улиц в гололед

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Городские службы Москвы постоянно следят за состоянием улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Синоптики прогнозируют, что в течение всего дня и ночью 1 марта в городе может образоваться гололедица. В связи с этим пешеходов призвали быть внимательнее на улицах, а водителей – соблюдать правила дорожного движения и держать дистанцию от впереди следующих транспортных средств.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов также рассказал в беседе с РИА Новости, что в столице наблюдался ледяной дождь. После этого он перешел в осадки в виде обычного дождя.

Синоптик объяснил, что дождь возникает из-за адверсии (перемещение воздуха в горизонтальном направлении и перенос вместе с ним его свойств: температуры, влажности и других. – Прим. ред.). Именно поэтому, как заявил метеоролог, при столкновении дождя с землей вода переохлаждается и переходит в другое состояние.

"Когда он сталкивается с какими-то предметами, то он сразу превращается в лед, эти капли переохлажденного дождя. Вот это физика этого ледяного дождя, как это происходит", – добавил Шувалов.

При этом в период с 28 февраля по 2 марта в столице ожидается оттепель, так как Москва будет находиться под влиянием циклона в его теплой части. После потепления город окажется в холодной части циклона. В связи с этим столбик термометра будет опускаться на протяжении следующей недели до минус 10–15 градусов.

