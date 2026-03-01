Трамп уверен в смерти Хаменеи в результате ударов по Ирану

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что убежден в якобы смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате ударов США и Израиля по Ирану. Об этом он сообщил NBC News.

"Мы считаем, что эта информация соответствует действительности", – указал Трамп.

Он добавил, что большинство высшего руководства Ирана также якобы погибли. В случае подтверждения информации об убийстве Хаменеи Тегеран выступит с предложением и посоветуется о новом руководстве, уверен Трамп.

Американский лидер назвал удары США успешными, заявив, что восстановление Ирана после причиненного ущерба займет годы.

О смерти Хаменеи сообщили сразу несколько изданий со ссылкой на американских и израильских чиновников, однако с иранской стороны никаких подтверждений этому не было.

В частности, издание Axios со ссылкой на посла Израиля в США Иехиэля Ляйтера утверждает, что верховный лидер Ирана погиб при ударе по его резиденции. По информации CNN, у Израиля якобы есть фотография тела Хаменеи.

По данным телеканала Fox News, в Вашингтоне полагают, что при обстреле погибли от 5 до 10 членов руководства Ирана, включая Хаменеи, высшего командующего КСИР и других иранских руководителей.

В свою очередь, иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник сообщает, что верховный лидер Ирана "твердо и уверенно руководит ситуацией на поле боя".

Израиль совместно с США атаковали Иран 28 февраля, после чего в Исламской Республике объявили чрезвычайное положение. В ответ на это Иран нанес ответные удары по Израилю, а также военным базам США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

На фоне атак Израиль и Иран закрыли воздушное пространство. Все гражданские аэропорты прекратили работу. В связи с этим российские авиакомпании временно не будут выполнять рейсы в Израиль и Иран.

Трамп подтвердил, что США начали "масштабную операцию" против Ирана. По его словам, действия Ирана напрямую угрожали США, в том числе американским войскам и военным базам за рубежом, а также союзникам Штатов в Европе.

Владимир Путин в формате видеоконференции провел совещание с постоянными членами Совбеза России, на котором обсудил ситуацию, связанную с эскалацией на Ближнем Востоке.