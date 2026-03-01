Форма поиска по сайту

01:41

Происшествия

Беспилотник атаковал отель Бурдж-аль-Араб в Дубае

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Иранский беспилотник поразил знаменитый отель Бурдж-аль-Араб в Дубае. Кадры с последствиями атаки распространяются в соцсетях.

После падения БПЛА в здании отеля начался пожар, дым поднялся над верхними этажами башни. Посетителей эвакуируют на улицу, информации о возможных пострадавших пока не было.

Минобороны ОАЭ сообщило, что силы ПВО уничтожили уже 137 ракет и 209 беспилотников, направленных на различные объекты страны из Ирана.

Ранее ракета упала возле пятизвездочного отеля Fairmont The Palm в Дубае. По данным СМИ, в этом отеле проживают российские туристы. К месту происшествия уже выдвинулись десятки машин скорой помощи.

Кроме того, еще один беспилотник атаковал терминал международного аэропорта Дубая. Руководство авиагавани начало эвакуацию пассажиров.

Израиль совместно с США атаковали Иран 28 февраля, после чего в Исламской Республике объявили чрезвычайное положение. В ответ на это Иран нанес ответные удары по Израилю, а также военным базам США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

На фоне атак Израиль и Иран закрыли воздушное пространство. Все гражданские аэропорты прекратили работу. В связи с этим российские авиакомпании временно не будут выполнять рейсы в Израиль и Иран.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, подтвердил, что США начали "масштабную операцию" против Ирана. По его словам, действия Ирана напрямую угрожали США, в том числе американским войскам и военным базам за рубежом, а также союзникам Штатов в Европе.

Горячая линия открыта для российских туристов на Ближнем Востоке

