28 февраля, 10:59

Транспорт

Российские авиакомпании временно не будут выполнять рейсы в Израиль и Иран

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Российские авиакомпании временно не будут выполнять рейсы в Израиль и Иран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса РФ.

В ведомстве уточнили, что авиакомпании РФ из-за закрытия воздушного пространства Ирана и Израиля заранее проработали обходные маршруты полета для безопасности выполнения рейсов в страны Персидского залива. В связи с увеличением расстояния вырастет полетное время.

"При необходимости рейсы будут объединяться и выполняться на широкофюзеляжных самолетах. О корректировках в расписании перевозчики будут информировать пассажиров по своим каналам коммуникации", – добавили в министерстве.

В свою очередь, авиакомпания "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание некоторых рейсов.

"Рейсы между Москвой и Тегераном в соответствии с расписанием выполняются раз в неделю по четвергам. Решение о выполнении рейса 5 марта будет зависеть от сроков закрытия воздушного пространства Ирана", – рассказали в компании.

Кроме того, изменены маршруты полетов рейсов в/из Дубай, Абу-Даби, Доху (чартер) и Мале, которые будут проходить в обход Ирана по безопасным маршрутам. Рейсы в/из Абу-Даби на среднемагистральном флоте будут осуществляться с дополнительной посадкой в Самаре на дозаправку. Увеличение полетного времени повлечет перенос вылета обратных рейсов в среднем на 1–2 часа.

Некоторые рейсы между Москвой/Санкт-Петербургом и Дубаем отменены. Пассажирам отмененных перелетов будет предложено переоформление билетов на другие ближайшие рейсы, которые выполнят на широкофюзеляжных самолетах большей вместимости, уточнили в "Аэрофлоте". Пассажирам отмененных рейсов в/из Санкт-Петербурга предлагается перелет через Москву.

"Изменения в расписании рейсов по указанным направлениям будут действовать до момента восстановления полной безопасности полетов гражданских воздушных судов. Просим пассажиров следить за информацией на онлайн-табло и в разделе "Управление бронированием" на сайте "Аэрофлота", информационных табло аэропорта и за объявлениями по громкой связи, находясь в аэропорту", – добавили в компании.

Тем временем Ирак также закрыл свое воздушное пространство на фоне атаки Тель-Авива по Тегерану, передает информационное агентство INA со ссылкой на Минтранс страны.

Израиль нанес удары по Ирану 28 февраля. Из-за этого в республике объявлено чрезвычайное положение.

Обе страны закрыли свое воздушное пространство. Взлеты и посадки самолетов запрещены.

При этом СМИ писали, что Вашингтон участвует в операции против Тегерана. Позже эту информацию подтвердил американский лидер Дональд Трамп. По его словам, действия Исламской Республики напрямую угрожали США, в том числе войскам страны и военным базам за рубежом.

