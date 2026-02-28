Форма поиска по сайту

28 февраля, 17:32

Политика
Tasnim: Иран вновь нанес ракетные удары по Израилю

Иран вновь нанес ракетные удары по Израилю – СМИ

Фото: AP Photo

Иран осуществил очередную массированную атаку по Израилю, сообщило агентство Tasnim.

Как пишет телеканал Al Hadath, Исламская Республика также ударила баллистическими ракетами по американской авиабазе Али аль-Салем. По сведениям журналистов, ракеты были перехвачены, их осколки упали недалеко от военного аэродрома.

Тем временем агентство IRNA передает, что США и Израиль снова атаковали иранской город Чабахар, находящийся на побережье Персидского залива.

Представители Красного Полумесяца Ирана сообщили агентству Mehr, что агрессии со стороны Вашингтона и Иерусалима подверглись более 20 иранских провинций.

В свою очередь, замминистра иностранных дел Исламской Республики Хамид Ганбари в беседе с телеканалом Al Jazeera заявил, что Иран ведет "интенсивные" консультации с ближневосточными странами, чтобы не допустить полного обрушения системы региональной безопасности.

По словам Ганбари, Иран стремится к урегулированию конфликта политическим путем. Вашингтон, отметил дипломат, "попал в ловушку Израиля". Замминистра считает, что Соединенные Штаты сперва должны взять на себя обязательства прекратить боевые действия и предоставить гарантии безопасности, и уже после этого говорить о политическом процессе.

Представители Управления по коммуникациям администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что Анкара не оказывала поддержку агрессии в сторону Ирана, о чем ранее утверждали в Сети.

Свое участие в ударах по Исламской Республике также опровергли лидеры Германии, Франции и Великобритании. В совместном заявлении они отметили, что поддерживают контакт с США, Израилем и "партнерами в регионе".

Кроме того, неназванный высокопоставленный чиновник сообщил телеканалу CNN, что Вашингтон планирует серию "нарастающих" ударов по Ирану с вариантами деэскалации по ходу. Каждый раунд будет длиться от одного до двух дней с паузами, пишет журналист телеканала.

Израиль совместно с США нанесли удар по Ирану 28 февраля, после чего в Исламской Республике объявили чрезвычайное положение. По данным СМИ, в результате израильского удара по иранской школе для девочек в Минабе погиб 51 человек, еще 60 пострадали. При этом само учреждение разрушено, заявили журналисты.

В ответ на атаку Иран нанес ответные удары по Израилю, а также военным базам США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

По данным СМИ, верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи во время атаки отсутствовал в городе, его перевезли в безопасное место. Президент Ирана Масуд Пезешкиан не пострадал.

На фоне атак Израиль и Иран закрыли воздушное пространство. Все гражданские аэропорты прекратили работу. В связи с этим российские авиакомпании временно не будут выполнять рейсы в Израиль и Иран.

политикапроисшествияза рубежом

